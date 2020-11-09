幼園連環結業 念蘅舊址減租兩成

念蘅幼稚園由名人劉天賜擔任校董及顧問團隊之一，於5年前創校，校址位於九龍城沙浦道豪門2樓，曾獲包括藝人陸永女兒，以及許冠傑兒子許懷欣的孖仔等入讀。雖然受惠名人效應，但在疫情下，最終於今年9月正式結業。該校早前曾指，上述舖位月租高達70萬元，而該校學生平均每月學費為約4583元，即最少要收取153名學生，才能應付每月租金開支，但與業主協商時，因減幅不足一成而只能決定結業。

舊租70萬減至約55萬 呎租27元

資料顯示，該舖面積20,551方呎，舊呎租約34元，市場消息指，近期該舖減租至約55萬元，呎租約27元，減幅約兩成，比校方早前所指的不足一成幅度明顯擴大。除念蘅幼稚園外，本港今年已有多間私立幼稚園在疫情下結業，包括屯門宏廣國際幼稚園、大埔伊頓國際幼稚園、銅鑼灣Alison's Letterland International Kindergarten及加拿大國際幼稚園等。

不過個別校址在疫下仍成功加價租出。市場消息指，5年前開始由伊頓國際幼稚園以32萬元租用的大埔白石角逸瓏灣1期商場地下舖位，面積20,243方呎，呎租約16元，該校今年4月決定放棄續租，業主隨即將物業以41萬元招租，至6月份終獲懋柏禮國際幼稚園以38萬元承租，呎租約19元，雖然較叫租價減約7%，但仍比舊租上升近兩成。據兩校資料顯示，懋柏禮國際幼稚園的全年學費由7.9萬至約9萬元不等，比伊頓國際幼稚園全年學費約10萬元略低，可見幼稚園在疫市下開業，學費定價仍不敢過分進取。