螞蟻暫緩上市有法可依 後續安排照顧投資者情緒

監管層決定在此時暫緩螞蟻集團上市，雖很少見，但有法規可依。從2019年新修訂的《證券法》、《科創板首次公開發行股票註冊管理辦法（試行）》，以及《上海證券交易所科創板股票發行上市審核規則》等一系列法律法規完整的發行監管鏈條，保證任何環節都不能出現缺位和弱化，否則極易發生「木桶效應」，給廣大投資者合法權益帶來風險。

企業上市前，無論是制度環境還是企業自身都處於動態變化過程中，可能發生種種影響發行的重大事項，會後事項制度正是針對這些情况確立的機制。螞蟻集團實控人、董事長、總經理近期被有關部門聯合進行監管約談，其所處金融科技監管環境亦在發生變化。暫緩上市，是這一系列情况觸發會後事項制度。

打新的錢能不能退款？買了戰略配售基金要如何處理？可以說，作為重要投資機構的百億私募基金，這次算是「白忙活一場」。從螞蟻集團網上配售明細來看，有1260隻私募基金獲得配售1474萬股。

認購新股資金連利息返還投資者

對於普通股民來說，從中籤到退錢，更是一場唏噓。螞蟻集團公告稱，發行人及聯席主承銷商將按照投資者繳納的新股認購資金及相應的新股配售經紀佣金（如有），並加算銀行同期存款利息返還投資者。11月6日，已經啟動退款程式，並將於11月9日退款到位。投資者認購的股份將於2020年11月6日註銷。

對於已經買入要封閉18個月的螞蟻戰配基金的1000多萬「基民」而言，也多了一個選擇。易方達、鵬華、匯添富、華夏、中歐旗下的創新未來18個月封閉運作混合基金同時發布公告稱，將向證監會及交易所申請基金份額上市交易，以使得基金持有人可在交易所場內交易持有的基金份額。

此舉給投資者提供賣出管道，能更好照顧投資者情緒。從過往案例看，已成立的封閉式產品申請基金份額上市交易，有利於提高產品流動性和吸引力。

螞蟻暫緩上市並非A股史上的個例，此前，立立電子、勝景山河、新大新材、天常股份等公司都遇到過暫緩上市的情况，每家企業最終命運走向也是「一念天堂、一念地獄」。此番螞蟻暫緩上市後下一步會發生什麼？根據過去的案例來看，暫緩後可能存在多種可能性。一是，在註冊批文有效期內隨時啟動發行程式，繼續發行，完成掛牌上市；二是發行人和保薦機構在註冊批文有效期內按約定條款決定中止、調整、取消、重啟等發行程式；三是終止發行，即撤銷註冊。

需要注意的是，上述情形都要在落實會後重大事項後推進。因此，目前投資者應靜待監管機構和發行人對重大會後事項進行審慎研判後做出的決定。

[馮其十 神州新形勢]