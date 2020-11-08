美陷僵局礙紓困 經濟恐局部停擺

道富：消費必需品企業料較佳

從投資角度來看，高質量的股票和消費必需品企業預計有較佳的表現。儘管醫療保健等領域可能仍表現良好，但倘若國會出現分歧，在更多激進政策得到推進之前仍需建立大量共識，因此Lacaille認為應避免在諸如可再生能源或石油以及天然氣領域押注。

考慮到正處在通縮環境中，Lacaille認為也應相對減持美元並在中期通脹階段增持。在貨幣和財政刺激措施到位的情况下，這些條件有利於中期的股權投資。此外，值得注意的是，在耐心等待最終結果的過程中，這次總統選舉仍可能引發市場波動，故風險預算極為關鍵。

施羅德：刺激方案期望消退

施羅德首席經濟師及策略師 Keith Wade表示，由於美國大選結果不明朗將讓市場對推出刺激方案的期望消退，因此很可能是對當地經濟最壞的情况。雖然美國大選仍未有結果，但特朗普在關鍵州份勝出，推翻了選前民意調查員所預測的「藍色浪潮」。縱使拜登有望當選美國總統，由民主黨執掌參議院的可能性已消失。這意味着美國國會將迎來「兩黨分立」局面。為了在新冠病毒疫情中提振經濟的最新的財政方案在近月已無法通過，預料膠着之勢將會持續。市場在較早前已開始反映共和黨大勝和推出大手筆刺激方案的預期，如今對大市向上的期望已見回落。有預測顯示，這或許已相當於美國在明年可錄得的1%經濟增長。

現時美國政壇仍有可能維持由特朗普執政和國會分屬兩黨的格局。若這種情况成真，刺激方案力度將會較小，並有可能重燃貿易摩擦，而經濟增長亦將因此受限。與此同時，兩大參選陣營均有可能提呈法律訴訟，意味着選舉結果將需要等待終審法院作出裁決方有定論。若這種不明朗因素持續，政策去向的決定將需要暫時擱置，從而讓局部經濟陷於停擺的狀態。

就目前而言，選舉結果未明增添了不明朗因素，同時亦讓市場對推出刺激經濟方案的期望消退，因此對經濟而言很可能是最壞的情况。

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