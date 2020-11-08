許繹彬：物管半新股倘成交急增 可短炒一轉

若要找一批可能未必太受總統選舉結果影響的股份作短線投資，建議考慮調整已有一段時間的物管股，雅生活（3319）高質不用懷疑，上市後仍在潛水的世茂服務（0873）及合景悠活（3913），其質素其實不俗，更有母公司的光環照耀，若成交急增，可短炒一轉。

阿里業績失望 期待雙十一銷情

上周另一個衝擊全球投資者消息，相信非螞蟻集團暫緩上市莫屬，令一眾「蟻民」心如刀割，「螞蟻金服」隨即被諷剌為「螞蟻今伏」。直接受惠的股份，包括阿里巴巴（9988）及港交所（0388）隨即在周三（4日）開市應聲下挫。雖然翌日已見反彈，但阿里周四（5日）公布業績結果未如人意，淨利潤大幅下滑逾六成，令一眾投資者相當失望，且看本周雙十一能否助阿里的銷售業績衝刺。

是次螞蟻暫緩上市令以孖展認購螞蟻的一眾投資者「未見官先打八十」，因為儘管未能上市會獲退款安排，只會退回認購的金額，在現行機制下，當中所產生的利息確實難以退回，投資者只能「硬食」。

其實，這並非首次發生準備上市的公司在截止認購後暫緩上市的事件，以往百威（1876）亦同樣發生類似情况，所以筆者希望監管機構能替一眾投資者主持公道，倘若再有同類截止招股後，不論任何原因未能上市，需以「實報實銷」的方式，將以孖展認購所產生的利息及手續費，該上市公司需全數退回給投資者，這樣才能更有效地挽回所有國際投資者的信心。

耀才證券行政總裁

[許繹彬 港股通才]