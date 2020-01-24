累積國債200萬億 債務上限成裝飾

此外，他又推出減稅措施，並增加軍費開支。現任總統特朗普所累積的債務金額僅次於奧巴馬，排名第二。由於減稅及疫情期間的刺激措施，截至今年9月底，美國政府的債務增加了6.7萬億美元，較他上任時增長了33％。

去年預算法案暫停國債設限

不過，任內債務增幅最大的要數富蘭克林·羅斯福（Franklin D. Roosevelt）。他在1933至1945年間任內增加約2361億美元的債務，增幅卻達到1048％。他的預算開支主要用於應對1930年代的大蕭條，並為美國在1940年代參與二次大戰作準備。為遏止債務上升，美國國會為債務設定上限，但這上限不斷被提高。自1960年以來，國會已對美國債務限額修訂了至少90次。

特朗普簽署的《2019年兩黨預算法案》，在明年7月31日前暫停了公債限額，意味在這限期前，美國國債沒有上限。截至10月初，美國累積的國債已超過27萬億美元（約209萬億港元）。

[企業地球村]