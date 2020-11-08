美抗疫需大量發債 中國拒埋單 美債持倉3年半新低 《環時》：或再減兩成

資料來源：CNBC

當前美國政府正急需用錢。諾貝爾經濟學獎得主克魯明（Paul Krugman）指出，美國疫情揮之不去影響到經濟前景，估計美國可能每月需要數千億美元的紓困資金，以維持經濟穩定。

分析：美今年財赤將逼近GDP兩成

英國老牌基金公司施羅德（Schroders）策略師Kristjan Mee稱，即使美國經濟逐漸恢復，但應對疫情的成本仍在增加。他指出，自抗疫紓困法案（CARES Act）於3月通過後，截至8月底，美國的12個月滾動預算赤字已接近3萬億美元。若美國國會通過新一輪價值數萬億美元的刺激計劃，再加上稅收減少等的影響，美國政府的赤字將逼近美國GDP的20％。

美國國會預算辦公室表示，從今年10月開始的2021財年，公眾持有的聯邦債務預計將達到或超過美國GDP的100%，是二戰以來首次。Kristjan Mee的報告指出，加推財政刺激措施，將使美國財政部的發債量保持較高水平。雖然外國私人投資者仍在購買美國國債，但購買力不足以跟政府機構同日而語。

中美兩國近年的貿易戰已升級至科技戰。分析師認為，中國政府希望使外匯儲備多樣化，以減少對美元的依賴。德銀策略師羅斯金（Alan Ruskin）稱，受政治因素影響，中國可能不希望增加外匯儲備中的美元資產，避免跟美國的依存度提升。分析認為，中國未必會主動出售美元資產，但會把新資金及到期的美債，轉換為非美元資產，逐漸實現外匯儲備多元化。今年4至7月期間，中國購買的超過1年的中長期日本國債的凈買入量增加兩倍以上，達到約1.4萬億日圓（約1039億港元），成為僅次於美國的日本國債第二大買主。

中國增持日圓資產 阻人幣升值

雖然日本國債的收益率大致處於零水平，這使它們不大可能成為一種投資選擇；不過，摩根士丹利的數據顯示，若計入美元兌換日圓的匯價，投資日本國債的收益率可達1.2厘，高於目前處於0.7厘的美國10年期國債孳息率。

中國在截至8月底擁有價值3.16萬億美元的外匯儲備，當中大多為美元資產。有分析認為，中國有可能透過買入日圓計價的資產，阻止人民幣升值，因為人民幣是參考美元、歐元及日圓等一籃子貨幣訂定匯價。

在中國政府減少購買美國國債之際，誰會接棒增購美債？Kristjan Mee指出，最有可能的海外買家，是亞洲多個既擁有可觀外匯儲備、又不介意干預市場的政府。他指出，自3月以來，台灣及新加坡的外匯儲備已顯著增加。

美元偏軟 刺激新興市場央行增持美債

高盛指出，美國實際利率持續在負值徘徊，隨着全球經濟從疫情復蘇，將導致美元偏軟。高盛預測，美元到2023年將貶值15%或以上。分析預期，美元偏軟可能會刺激新興市場的央行增持美國國債，希望透過增持美元資產，遏止本幣升值過快。許多新興經濟體都是出口導向型經濟，若本幣轉強，將削弱出口的競爭力。

目前外國政府持有美國約三分之一的公共債務，其餘則由美國聯儲局、美國銀行和投資者、州和地方政府、共同基金、養老基金、保險公司等持有。作為美國國債的大戶，聯儲局在今年上半年宣布一項臨時措施，允許各國央行通過抵押美國國債，向聯儲局獲取美元貸款。這不僅增加了美債的流通，也突顯了聯儲局在尋求全球美元再貸款人的地位。

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