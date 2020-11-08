中國10月出口及貿易順差勝預期

出口表現優於進口，今年10月份貿易順差為584.4億美元，按年增加38.1%，較市場預期的460億美元為高。總結今年首10個月，出口總值為2.05萬億美元，按年增加0.5%，進口1.66萬億美元，按年下降2.3%，貿易順差3845億美元，增加14.2%。

中美貿易方面，今年首10個月中國對美國出口2.48萬億元人民幣，按年增加3.6%；自美國進口7256.5億元人民幣，按年增加5.2%；對美貿易順差1.75萬億元人民幣，增加3%（見表）。

專家：歐美疫情再爆發添不利因素

彭博亞洲首席經濟學家舒暢認為，10月份出口出乎意料加速增長，預料未來出口可為中國經濟帶來更多支持。不過歐美新冠病毒疫情再次爆發，加上美國振興經濟方案因總統選舉情况不明朗，擱誤通過時間，會對中國出口帶來不利因素。

中信証券指出，近期歐美國家疫情形勢嚴峻，帶動了各國對口罩、防護服等防疫物資等相關需求，10月中國塑料製品出口金額按年增加97.9%，紡織品出口金額按年增加14.8%。疫情反覆亦帶動居家經濟相關產品需求，例如自動數據處理設備及其零部件出口金額按年增加了26.7%。

集成電路難維持9月大額進口

中國進口增速較9月份回落，中信証券指出，9月份由於集成電路進口金額大幅上升，帶動進口高速增長，但這些進口需求或難以持續大幅上升。另外，10月份中國製造業PMI繼續在擴張區間，顯示國內生產有所增強，因此10月進口增速較9月放緩，該行料日後中國進口有望保持平穩增長。