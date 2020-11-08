新航及漢莎錄巨虧 萬豪酒店終獲利

新航客運少於去年同期總運力1%

新加坡航空公布最新營運數據顯示，上半年度共虧損34.7億坡元，首季虧損達11.2億坡元（約64.4億港元），反映第二季度虧損23.4億坡元，按季飈1.09倍。當中有13.3億坡元，是其需要為26架退役舊機作非現金減值，另為持有泰國廉價航空公司酷鳥航空所作投資及虎航的商譽，分別減值1.27億坡元（約7.3億港元）及1.7億坡元（約9.8億港元）。上半年度收入按年減80.4%至16.34億坡元（約93.9億港元），只運載15.5萬名旅客，約為2019年同期總運力少於1%，營運虧損達18.63億坡元（約107.1億港元）。其從供股等不同渠道已籌集113億坡元（約650億港元），與國泰航空（0293）此前聲言沒有再融資需要相比，新加坡航空則表明，正着手將機隊售後回租、研究發債甚至發行可換股債券進一步融資62億坡元（約356.4億港元），強化資金流動性。

此外，遠在德國的漢莎航空，在周五公布第三季度數據顯示，季內淨虧損19.67億歐元，主要與機隊及燃油對冲合約減值有關。該公司表示，明年首季會大削管理層職位20%。另美國西南航空已知會員工，或將於1月起放無薪假。

反而曾備受疫情衝擊的酒店業，則稍見好轉。當中業界巨擘萬豪國際，第三季有淨利潤2000萬美元（約1.56億港元），按年跌95.9%，並非如其他業界面對虧損局面。該集團指出，全球已有94%酒店恢復運作，北美的酒店入住率在季內已回升至37%，按季倍增；內地的酒店入住表現最佳，升至61%，按季增加35個百分點。