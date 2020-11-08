大選結果未定 標指納指創7個月單周升幅

分析：特朗普挑戰結果 或引市場波動

全周計算，納指急升9%，標普500指數上升7.3%，道指亦升6.9%。上周科技股跑贏市場，標普科技股指數上周升9.7%，為表現最佳行業指數，特朗普點票形勢不利，加上新冠病毒新症續創新高，能源股落後僅升0.81%。華僑銀行經濟師謝棟銘指出，市場預期未來白宮和參議院將分屬民主黨和共和黨，既排除特朗普的外交不確定性，又限制民主黨大幅加稅，同時國會可推出有限規模的財政刺激方案，正是反映「完美的故事」。

不過，他提醒特朗普入稟法院挑戰選舉結果，以及可能引發社會動盪，將是市場波動的來源，上述風險似乎被市場完全無視，因此不能掉以輕心。

選前一周遭受重創的科技股做好，網上廣告平台The Trade Desk公布上季財報，顯示廣告商在串流電視廣告業務的支出增加，股價急升26.58%。另外，大數據公司Alteryx第四季盈利指引差過市場預期，上周五跌20.22%；電子遊戲商藝電（Electronic Arts）第三季銷售和全年盈利預測亦差過市場預期，周五跌7.12%。

中概股表現理想

中概股表現理想，追蹤中概股ADR的MSCI金龍指數周五升0.9%，全周累升8.3%。中國平安（2318）旗下的陸金所升17.97%，3日累升29%。京東（9618）美股升0.98%續創新高，報92.49美元，比港股收市高收0.06%，阿里巴巴（9988）美股升4.24%，報299.95美元，比港股高收3.04%。

之前爆升的電動車中概股則回調，理想汽車召回逾萬部汽車，周五跌5.8%，小鵬和蔚來分別跌2.9%和1.7%。恒指夜期跟隨美股做好上升0.61%，收報25,876點，高水163點，ADR港股比例指數報25,889點，上升0.68%。