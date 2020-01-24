柏傲莊II加推343伙 均價加3% 首輪337伙昨售罄 帝御‧星濤今銷售123伙

明報記者 甘潔瑩

新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示，連同昨日售出337伙及套現的34億元，柏傲莊I及II在不足一個月累售逾1000伙單位，套現逾118億元，反映市場對項目情有獨鍾。

1房折實699.2萬入場

因向隅客眾多，發展商昨晚加推價單2號，共343伙，實用330至866方呎，由1房至3房間隔，價單定價由874萬至2206.3萬元，實呎22,337至28,744元，計算最高折扣20%，整批折實699.2萬至1765萬元，折實呎價17,868至22,994元，折實平均實呎20,399元。

值得留意，因今批單位未有推出開放式戶，故整批單位入場費較高，折實後入場費達699.2萬元，為7B座8樓C室，屬實用330方呎1房戶，折實實呎21,188元。另今批單位亦首度推出3房連套房加儲物室的單位，位於6B座41至49樓C室，實用866方呎。

柏傲莊II價單2號折實平均實呎20,399元，較首批19,838元輕微加價2.8%，不過，個別單位加價逾4%。如7A座38樓B室，實用690方呎，3房連套房間隔，首推時定價為1713.1萬元，折實1370.48萬元，折實實呎19,862元。毗鄰的38樓A室，實用664方呎，間隔相若，昨日加推時的定價1722.5萬元，折實1378萬元，折實實呎20,753元，兩單位間隔及座向相同，但A室實呎較B室高4.5%。

新世界：今年賣樓吸金150億 成集團紀錄

新世界營業及市務部總監黃浩賢預計，柏傲莊II的標準戶將在本月全數推出市場，特色戶將稍後推售。至於項目3期，因其建築進度與1及2期不同，預計最快在明年上半年推售。另集團今年至今暫售逾1200伙，吸金約150億元，屬集團銷售的新紀錄。

市場消息指出，柏傲莊II昨日首輪銷售中，共有32組買家購入2伙，其中一組買家斥資逾2900萬元購入2個3房戶，為昨日銷售中，涉銀碼最高的買家。

此外，億京旗下大埔白石角海日灣II昨日進行新一輪銷售332伙，昨日共售出14伙；另嘉華（0173）東九啟德嘉峯匯昨日亦售出17伙，昨日全日一手成交約376宗（見表）。