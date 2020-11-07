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2020年11月7日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
強拍首現「流拍」 九龍城舊樓沒承接 寶聲：地舖估值不合理 擬上訴要求降底價兩成
舖位估值佔項目近六成 業界：未反映市况
GRAND YOHO 2期加推122伙 兩房823萬起
東堤灣畔交投旺 不足一周5宗超上月全月
李居明1900萬蝕放花園街舖
CCL九龍新界齊升3周 逾年半首見
拆息逾4年低 螞蟻雖走資金留守 銀行減H按息 中原：實際按息9年低
美息維持不變 鮑威爾：或需加碼支持經濟
國指創逾4年半最佳一周表現 科指升8.2%跑贏
螞蟻A股退款兼退息 戰投資金或解凍
中概教育股新東方暗盤升15% 一手帳賺1740元
人行︰不能玩「錢生錢」遊戲
渣打冀WFH恆常化 香港等9地試行
思捷全年蝕40億擴大86% 稱上季見「光明前景」 重組助扭虧
太古廣場零售額 首9月跌逾38%
吉利上月汽車銷量14萬部 按年增長8%
日清首9月多賺25%
永利澳門連蝕3季 管理層：10月扭虧
東亞銀聯強積金 再添兩行業計劃
佐丹奴接受HKTVpay畀錢 零售商首家
買海通股票輸錢 郭文貴索瑞銀39億
陸振球：留意美新總統利率政策對港影響
周末睇樓好去處
帝御‧星濤 景觀更勝1期
逾5萬呎綠化園林 採「四季」設計
4房特色戶「星御天池」 平台設私人泳池
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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