陸振球：留意美新總統利率政策對港影響

由於聯繫匯率關係，美息對港息有極密切的主導作用，過去幾年，在美國推出無限QE下，息口走低，全球銀紙氾濫，推動全球資產巿場易升難跌，但很有趣的卻是除了黃金外的商品仍維持大熊巿，商品價格相對美股標普指數不斷破底（見圖1），通脹似有若無，令到美國等壓低息率更是肆無忌憚，不單是美國和受其牽引的港息低企，澳洲央行本周更將利率由已極低的0.25厘進一步減至0.1厘（見圖2），距零息以至負利率只有馬鼻尖的極窄差距。

商品價格相對標普指數不斷破底

當然，大家也已開始估計低息率的作用，是否也存在經濟學上的邊際遞減效應，不過據ING公布的調查，約有26%的澳洲受訪者認為現在是當地置業的好時機，亦有44%的受訪問者認為購買當地物業是最理想的投資選擇，不過正如近兩次美國大選前做的民調，其是否真可作為分析和決定在澳洲買樓的理據，則最好自負責任。另外，根據CoreLogic的統計，今年第三季澳洲業主放盤平均40日便獲承接，所需時間短於去年同期平均要46日，這是否和息口減至近零息有密切關係？

美國澳洲利率都走低 非香港獨有

當然，香港人會更加關注香港的樓巿和息口變化。香港按揭證券有限公司最近表示，將定息按揭計劃延長一年至明年10月底，並因應市場的利率變化，將原有定息利率，10年期利息為2.75厘，15年期利息為2.85厘，20年期利息為2.95厘，分別調整成10年期利息為1.99厘，15年期利息為2.09厘；20年期利息為2.19厘（見圖3）。按證公司最新提供的各種長年期定按利率，明顯比一年前低，其實這一年美國和上述澳洲的利率都在走低，非香港獨有。

有分析認為，近日以1個月銀行同業拆息（HIBOR）計算的按揭利率約1.56厘（見圖4），比10年期的定按息率相差不足半厘，做定按可消除往後10年或更長的加息憂慮，是值得考慮的方案。

股神巴菲特也曾說過，採用長期定息按揭對投資物業的好處，不過之前香港銀行就算提供定息按揭，涉及年期頗短，去年按證公司開始提供最長達20年的定按，今年更將息口下調，當然仍比如美國可提供長達30年的定按年期為短，但已值得大家研究一下。

說回美國總統大選，若翻開「選舉地圖」，支持特朗普而令其獲得選舉人票的州份，多位處中部內陸和南部，有分析指有關州份的經濟較差，人們的教育水平也較低，特朗普主攻這些州份，似乎偷學了中國共產黨當年「農村包圍城巿」的戰略。相對之下，無論你喜不喜歡共產黨，中國改革開放初期，主要在沿海發展經濟，待沿海地區富起來之後，又大力促進內陸的經濟，成效顯著。筆者過去數十年多次走遍中國內地，發覺近年內陸地區，甚至新疆的經濟也神速崛起，內地人的怨氣，筆者深信遠低美國如所謂「鐵鏽區」的侵粉。

內地城巿樓價漲 提供不少投資機會

經濟發展起來，中國內陸地區不少城巿樓價也漲了不少，也應提供不少的投資機會。筆者也觀察到，內地近年的高鐵發展，也令到內地城巿和樓盤的交通條件大幅改善，如有朝一日，能將美國和中國內陸地區人民對現狀的滿意程度作比較，相信會得出十分有趣的結果。

筆者留意到最近有保險公司以網上問卷形式，成功訪問1032名年齡18歲以上香港居民，發現港人的家居財物平均價值由25萬元至80萬元不等，但少於一半受訪者（43%）會為自己的家居購買保障，更有三分之一受訪者從未想過有關需要。

調查又顯示，超過一半受訪者誤以為火險的保障範圍與家居保險大致相同，亦有近七成受訪者以為家居保險只保障屋內財產。有關保險公司表示，事實上火險的保障只包括牆壁、門窗、天花板、地板及管道等建築物結構，原來家居保險不單可保障住所內的家居財物，例如家俬、電器等，更可包括離開住所時所攜帶的珠寶和手提電腦等個人財物。

另外，對房東而言，最不想遇到的情况便是租金損失。調查中近八成受訪業主不知道租客欠租原來也屬於家居保險保障範圍，筆者看完報告也算是上了一課。

[陸振球 樓市解碼]