吉利上月汽車銷量14萬部 按年增長8%

吉利首10個月總銷量為101.55萬部，按年減約7%，並完成全年經修訂銷量目標132萬部的77%。

長汽上月銷量按年升17.9%

長汽（2333）方面，集團10月份總銷量為13.56萬部，按年升17.86%，首10個月的銷量為81.6萬部，按年跌2.73%。當中10月份的新能源車銷售為8114台，首10個月的累計銷售近3.3萬台。

廣汽上月銷量按年升21.5%

廣汽（2238）的10月份銷量近21萬部，按年升21.53%，首10個月的銷量為161.7萬部，按年跌3.79%。

日前，比亞迪股份（1211）已披露，10月份的銷量為4.77萬部，按年升16.05%，首10個月銷量為31.67萬部，按年跌15.98%。集團10月份的新能源汽車銷量為2.32萬部，按年升84.75%。比亞迪首10個月的新能源汽車銷量為13.42萬部，按年跌34.62%。

車股昨多回軟，當中吉利跌2.34%，收報20.9元；長汽跌2.71%，收報13.66元；而比亞迪跌1.62%，報194元；廣汽升1.98%，收報8.76元。