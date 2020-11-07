太古廣場零售額 首9月跌逾38%

續優化商戶組合 引入更多新品牌

不過，太地指，隨著社交距離措施在第三季有所放寬，旗下商場人流有穩步增長，預期本地消費意欲將會復蘇及能夠持續，三大商場更受惠於此前推出推廣活動而受到帶動。公司亦與租戶共渡時艱，同時會繼續優化商場租戶組合、引入更多新品牌。

內地商場方面，廣州太古匯的出租率與去年同期一樣，維持在99%，9個月的銷售額按年錄得增長27.3%；上海興業太古匯的出租率按年跌4個百分點，只有94%，但是銷售額在9個月累計增長12.7%。北京三里屯太古里的出租率有97%，按年跌3個百分點，其間零售銷售額按年跌32.1%，為眾內地商場中最多。

太古廣場寫字樓租金調幅按年升2%

香港寫字樓方面，太古廣場出租率相比去年底的98%，下跌4個百分點至94%，租金調幅按年上升2%，第一、二座的每平方呎租金介乎115至130元；第三座的租金則為100元。太古坊方面，出租率與去年底一樣，維持在99%，9個月租金升幅達12%，最新每平方呎叫價中位數介乎40元至50元。