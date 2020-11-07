思捷全年蝕40億擴大86% 稱上季見「光明前景」 重組助扭虧

明報記者 蕭嘉聰

集團上財年全年收入按年減少23.65%至98.74億元，毛利為43.11億元，按年下跌33.69%，毛利率按年下跌6.6個百分點至43.7%。

思捷指出，下半財年明顯受疫情影響，今年3月中起強制關閉店舖至5月中，3至6月歐洲及北美收入按年下跌41%，去年7月至今年2月只跌11%，市場重啟後需求仍受影響。

3至6月歐洲北美收入按年跌41%

歐洲零售業務方面，全年零售額下跌29%，預計今財年將關閉更多分店。集團解釋，上財年首5個月按年有所增長，反映改變促銷策略成功，如無疫情下半年應可取得佳績。

疫情高峰 歐洲實體店關閉重創

集團又稱，上半財年財務業績與正價銷售改善、批發業務穩定及經營開支大幅度削減的預期相符，但發展被疫情打斷。今年1月起亞洲市場及部分供應鏈受影響，3至5月歐洲幾乎所有實體零售店需暫時關閉，收入急劇減少、存貨增加，惟封鎖期間持續產生租金、薪酬開支及現金流出。由於目前難以評估經濟環境的發展，因此未能對今個財年的表現作出預測。

另外，集團旗下6間德國附屬公司財產保護計劃料於本月底通過，將獲減免18.52億元的債務。集團預計，由於批發市場不明朗前景、關閉位於德國的店舖，以及結束亞洲業務將令零售業務減少及銷售下降，加上重組計劃及疫情令市場不穩，本財年的盈利能力將下降，但相信重組是業務在下財年恢復盈利的過程。

財產保護料本月通過 可減免18億債

思捷於2018年11月公布轉型計劃，集團指已不斷精簡業務營運減低成本及開支，包括關閉在亞洲的所有零售店，並關閉於歐洲表現不佳的部分店舖。

由於近年來線上購物日益普及，正在開發自家線上購物平台，並在歐洲多家零售店推出店內輔助銷售應用程序，現正在測試新的Salesforce電子商務平台，預計於明年第一季推出。