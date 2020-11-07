人行︰不能玩「錢生錢」遊戲

就接下來貨幣政策的方向，劉國強表示要堅持總量政策適度、融資成本下降、支持實體經濟三大確定性方向，首先是流動性要有一定的量，但不能溢出來；此外資金價格總體呈下降趨勢，要有確定性預期；最後是資金要流入實體經濟，不要玩「錢生錢」的遊戲。

劉國強又指，讓利措施這種特殊時期的政策不能長期化，退出是遲早也是必須，但退出的時機和方式需要基於對經濟狀况的準確評估，不能倉卒和弱化金融服務實體經濟的效果，也不能出現政策懸崖，突然中斷可能會令很多方面都適應不了。

人行貨幣政策司司長孫國峰則表示，今年以來透過政策利率引導貸款市場報價利率（LPR）下降，推動企業貸款利率明顯下行，現時實體經濟貸款需求仍強勁，說明當前貸款利率水平合適。

銀保監：統一金融科技監管

螞蟻集團上市暫緩，引起市場對金融科技監管的關注，銀保監首席律師劉福壽指出，會按照金融科技的金融屬性，把所有金融活動納入到統一的監管範圍。

人行同日公布《中國金融穩定報告（2020）》，報告指，受到疫情衝擊，部分企業債務違約風險加大，可能傳導至金融體系，金融領域面臨的困難和風險增多。至於數碼人民幣，尚無正式推出的時間表，人行將繼續有序推進研發工作。同時，會繼續推進以信息披露為核心的註冊制改革及完善金融控股公司監管框架，依法展開金融控股公司准入管理和持續監管，防範系統性風險。