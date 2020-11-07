螞蟻A股退款兼退息 戰投資金或解凍

銀保監：冀螞蟻依法合規開展業務

另外，銀保監副主席梁濤昨天表示，任何上巿企業都要遵循法律法規的要求，銀保監將對同類業務主體一視同仁，對金融主體依法進行監管。螞蟻集團作為大的民營企業，希望螞蟻集團依法合規開展業務。

螞蟻日前於上交所發公告，指A股除退回認購資金、經紀佣金之外，亦會計入期內銀行存款利息，一併退還予投資者。雖然以內地現時活期息率0.3厘計，假設認購10萬元人民幣，7日也僅有不足6元利息。但有內地網民則表示，「算是安慰獎」。

螞蟻A股退款由昨日開始，預計將於下周一（9日）完成。不過，亦有大批未參與認購新股的內地散戶，選擇購入螞蟻的戰投基金，現時則陷入無法退款的情况。早前螞蟻引入8隻上市開放型基金作為戰略投資者，原定18個月的封閉期，現在若螞蟻上市未果，資金仍要被鎖住18個月。

相關基金申上市交易 變相「退款」

但數家基金日前齊發公告，指正向中證監、交易所申請基金上市交易，獲批准後，投資者可在場內交易，變相退款。以匯添富為例，公司指出，「有流動性需求的持有人可將基金份額轉入場內進行交易賣出」。雖然無法退款引發爭議，不過，5隻基金此前原本計劃旗下僅一成資產為螞蟻A股，其餘九成均是投資其他資產，因此實際表現亦有相當程度取決於其他投資。