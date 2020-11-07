國指創逾4年半最佳一周表現 科指升8.2%跑贏

本周恒指及國指表現最佳的都是吉利（0175），本周累升31.28%，中興通訊（0763）累升23%，是本周表現最佳的科指成分股。恒指及國指中表現最差亦是唯一下跌的是阿里巴巴（9988），昨日績後跌4.3%，報282元，拖累全周累跌3.82%。

北水逾一個月淨流入斷纜

恒指昨收報25,712點，升17點；國指升0.18%，報10,497點；科指跌0.36%，報8152點；主板成交1646億元。「北水」獲利回吐，昨日港股通淨賣出金額為3.38億元，是9月24日後、即逾一個月後再錄得淨流出，意味此前連續20個交易日淨買入斷纜。

李寧入主Clarks 股價破頂

李寧（2331）創辦人李寧旗下私募基金10億元購Clarks多數股權。李寧（2331）創上市新高，收報45.05元，升4.3%。安踏（2020）亦破頂升4.5%，報101.1元，晉身紅底。另外，比亞迪股份（1211）昨早曾再創新高，高見210元，但收報194元，跌1.6%。