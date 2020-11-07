拆息逾4年低 螞蟻雖走資金留守 銀行減H按息 中原：實際按息9年低

明報記者 蔡穎霖

自5月以來，港元體系錄得逾3800億元淨資金流入，大部分為部署螞蟻上市。而螞蟻雖遠去，資金仍留低，除了1個月拆息由近期高位0.54厘回落至0.208厘的4年半新低，其餘拆息亦全線下調。當中，隔夜港元拆息微跌至0.04厘，而1周港元拆息則由螞蟻招股期間的0.51厘，急降至0.1厘，同樣是2016年中以來最低；3個月、6個月及12個月港元拆息分別跌至0.42厘、0.62厘及0.79厘。

1個月拆息回落至0.208厘

美國聯儲局隔晚公布議息結果，維持利率0至0.25厘不變（見另稿），匯豐銀行亦繼續維持最優惠利率（P）於5厘不變。王美鳳認為，由於本港息率大致跟隨美息走勢，意味本港息率今年至明年間，仍會維持現時低息水平，低息環境持續對樓市帶來正面支持。

王美鳳又透露，因應2020年快將完結，銀行積極部署2021年的按揭目標貸款額，部分銀行為特選客戶提供按揭利率由早前H+1.5厘減至H+1.35厘，加上HIBOR走勢向下，使實際按息由9月的2厘水平降至目前1.56厘，創出2011年以來近9年新低。新批按息開始掉頭回落，不排除有銀行未能跟隨市場趨勢，重新上調按揭利率。

經絡按揭：

一段時間內實際按息兩厘以下

而經絡按揭轉介首席副總裁曹德明指，美國總統選舉無論是哪一位候選人當選，美國未來仍會將刺激經濟復蘇定為首要工作，估計會繼續推行寬鬆的貨幣政策，相信多個國家亦會繼續跟隨。他預計，香港未來實際按息仍會維持於兩厘以下水平一段時間，預計選用H按的客戶將維持於九成左右水平。雖然本港疫情開始回穩，不過經濟仍持續低迷，失業率高企，料銀行對按揭業務將保持審慎態度。

金管局發言人表示，儘管美國貨幣政策維持寬鬆，環球金融市場仍會受其他因素影響，例如疫情發展及美國政府在總統選舉後的政策方向等。現時港元匯率繼續貼近強方兌換保證水平，市場未來對港元的需求將取決於經濟及金融市場活動的情况。