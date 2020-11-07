李居明1900萬蝕放花園街舖

市場消息指出，原名李康華的李居明，2012年透過公司名義以3200萬元購入旺角花園街龍旺大廈D1單號地舖，現叫價約1900萬元放售，以舖位面積約200方呎計，呎價約9.5萬元。若以放售價售出，李居明帳面將蝕約1300萬元或約41%。

盛滙沽海濱花園舖 2個月升近五成

不過，有投資者短炒獲利。盛滙商舖基金創辦人李根興表示，該基金持有的海濱花園D座高層地下D103號舖，面積340方呎，現時由潮州城粉麵店租用，月租約2.65萬元，疫情期間減租至約1.8萬元，該舖位於今年9月初以525萬元購入，近期以「賣殼」（公司轉讓）形式以770萬元沽出，兩個月帳面賺245萬元或47%。買家為同區客，屬舖位新手買家，本身經營食品生意，買入後未決定收租或自用。

商廈方面，香港大學最新以逾9.2萬元租用堅尼地城卑路乍街堅城中心19樓全層，租期由今年9月至2025年6月。至於市場盛傳美國領事館正積極洽租華懋灣仔軒尼詩道商廈One Hennessy作臨時辦公室，但華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興回覆本報否認有關消息。