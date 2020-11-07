東堤灣畔交投旺 不足一周5宗超上月全月

陳旭明又稱，東堤灣畔2座低層單位，實用536方呎，兩房間隔，以603萬元沽出，實呎11,250元，低市價約一成。原業主2011年7月384萬元買入，持貨9年，帳面獲利219萬元或57%。

全．城滙兩個月錄36宗二手成交

荃灣全．城滙今年8月底起3年額印期陸續屆滿，部分業主放售單位，刺激二手交投，屋苑約兩個月以來累錄約36宗二手成交，平均實呎1.88萬元。

中原分區營業經理程尚傑表示，全．城滙最新成交位於5座低層C室，實用470方呎，一房間隔，以850萬元沽出，實呎18,085元；原業主2017年8月以695萬元一手購入，帳面獲利155萬元或22%。

美聯前董事5200萬沽天鑄複式戶

另外，土地註冊處顯示，何文田天鑄1座地下複式單位，實用面積2064方呎，附788方呎花園，剛以5200萬元易手，實呎25,194元。原業主為郭玉滿，料為美聯前九龍區董事，2016年4月以約4674萬元一手買入，持貨4年，帳面獲利約526萬元或11%；另車位以600萬元售予同一買家，較2017年以350萬元買入價高約215萬元或71%。

另外，香港置業分區董事劉浩勤表示，將軍澳廣場第2座極高層B室，實用489方呎，2房間隔，以872萬元售出，實呎17,832元，屬市價水平。他續稱，原業主2004年11月以215萬元購入，持貨16年，帳面賺657萬元或3倍。