GRAND YOHO 2期加推122伙 兩房823萬起

包括7伙撻大訂單位 個別平一成

新地已上載銷售安排，下周二（11月10日）發售其中13伙。值得一提的是，發售單位包括2伙日前撻大訂單位，其中5座32樓實用724方呎B室3房戶，如買家用盡最高20%折扣，折實價1330.7萬元（折實實呎18,380元），較2018年透過招標售出的成交價1474.1萬元（實呎20,360元）低約一成。

至於另一伙日前撻大訂、但不在下周二發售之列的3座41樓實用539方呎A室，新折實價為995.6萬元（折實實呎18,472元），比2018年透過招標售出的成交價986.3萬元（實呎18,299元），則略高1%。新地副董事總經理雷霆回應時指出，是次GRAND YOHO 2期加推，屬原價水平推售。新地同系南昌站匯璽III，亦透過招標以3174.6萬元，售出6座18樓A室、實用1221方呎4房戶，實呎2.6萬元。

名日‧九肚山兩輪累沽百伙

至於長實（1113）沙田九肚麗坪路名日‧九肚山，昨晚以折實均呎17,981元次輪發售42伙，估計全晚售約10伙，令分層單位累售近100伙。另項目透過招標售出4幢洋房，分別為1、6、9及10號屋，實用905至926方呎，成交價2280萬至2896萬元、實呎2.5萬至3.2萬元，4幢洋房套現逾1億元。翻查資料，麗坪路同區洋房最高成交呎價，由永泰（0369）澐瀚所創下，實呎高逾5萬元。

帝御‧星濤明次輪銷售 收票超額逾28倍

另信置（0083）西貢對面海豪宅133 PORTOFINO，亦透過招標售出3座3樓A室，實用1238方呎4房間隔，成交價2978萬元、實呎2.4萬元；項目今年初推出至今累售7伙、套現逾2億元。

此外，香港小輪（0050）及帝國集團合作發展的屯門青山灣帝御‧星濤，明日次輪銷售123伙，過去5日累收3601票，超額逾28倍。