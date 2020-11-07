舖位估值佔項目近六成 業界：未反映市况

較兩年前業主開價高出四成

資料顯示，上述獅子石道73至75號項目，寶聲至今只餘兩個舖位未收購，華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，該兩舖現有價值評估佔整幢舊樓現有價值達58.6%，但由於社會運動和疫情影響 ，舖價在申請強拍至拍賣日期間變化很大，強拍申請人曾於2018年9月向兩商舖業主開出收購價共9290萬元，若昨日該項目以底價售出，兩舖小業主可獲約1.31億元，即比2018年業主開出收購價多出41%。

梁沛泓又稱，歸納今次流標主因是舊樓商舖所佔地盤的價值特別高，但商舖所佔的現有價值比例，以及整體土地價值均未全數反映疫情的影響。另外，強拍申請人未急於發展該項目，可待市况回穩時再重新申請強拍。

高山道舖價跌 梁朝偉反對強拍

資料顯示，市場上不少市區舊樓重建項目，最後未能成功被財團收購，與舖位有一定關係。近年最矚目的例子，為新朗發展（實業）今年5月18日入紙，涉及土瓜灣高山道26號、新柳街2A至2B號的申請強拍，項目估值約1.125億元，原本是不起眼的項目，但其中一個新柳街2A號地舖，由影帝梁朝偉所持有，梁朝偉2013年透過金壤有限公司以1500萬元購入，今年3月底最新估值為839萬元，較7年前帳面貶值661萬元或44%。金壤有限公司今年7月透過律師向土地審裁處提出反對。麻將館「雞記」創立人林坤家族成員亦持有高山道26號地舖，該家族早於1961年以3.9萬元購入，最新估值1096萬元，較59年前購入價高出280倍。有關項目仍在申請階段，暫未有最終結果。