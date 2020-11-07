強拍首現「流拍」 九龍城舊樓沒承接 寶聲：地舖估值不合理 擬上訴要求降底價兩成

明報記者 林尚民

上述獅子石道73至75號，地盤面積約2812方呎，可建樓面2.5萬方呎，項目於昨早強拍，底價逾2.23億元，因未有人「舉手」而流拍。陳燿璋續稱，集團沒派代表到場出價統一項目業權，主要是覺得項目底價太高，本港樓市經歷一年半的調整，土地審裁處設定底價時未有考慮大市調整幅度，尤其舖位估值不合理，而且嚴重低估項目發展成本，認為底價定於約1.7億至1.8億元才合理，即較現時底價低約兩成，並謂集團將再向土地審裁處提出上訴，希望法庭接受。

司法機構：不評論個別個案

是次為本港推行了21年的《土地（為重新發展而強制售賣）條例》後首宗流拍案例。資料顯示，上述獅子石道73至75號，寶聲集團於2017年10月起開始收購，當時每伙261.8萬至1126.4萬元收購項目10個住宅單位，合共作價8663.3萬元，2018年9月寶聲入紙申請強拍，當時申請人提交的估值報告，物業市值約1.52億元，至今年9月土地審裁處批出強拍令，底價逾2.23億元，較兩年前估值高出約47%。寶聲集團早於2013年底曾以2.42億元投得毗鄰的獅子石道67至71號市建局中介服務項目。

強拍令有效期3個月

負責今次強拍的仲量聯行，該行資本市場部資深董事李佩儀表示，是次強拍個案未來動向，要視乎大業主取態，因有關強拍令是在今年9月11日批出，理論上申請人可在3個月限期內（即12月11日前）再申請強拍；若然申請人要就底價方面作上訴，需要向土地審裁處申請延期。

不過，泓亮咨詢及評估董事總經理張翹楚認為，決定流拍的財團最終目的不是要重新申請強拍，因重新申請需至少一至兩年時間，申請人或兩個舖位業主都要花上不少律師費，預料雙方或會私下調解。至於未來會否出現更多強拍項目因底價太高而流拍，他認為持有小型單幢項目的個別財團，不排除會仿效，因舖價佔市區蚊型項目整體比例較高，疫情下舖價大跌，對發展成本影響較大，但相信流拍不會成大趨勢。