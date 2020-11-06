經濟

香港地產

街市大王8280萬購土瓜灣下鄉道舖

【明報專訊】疫情受控，投資者積極在市場尋寶，吸納消費穩定的民生商舖。土地註冊處資料顯示，土瓜灣下鄉道35號山海大廈地下47號連入則閣樓，面積約1800方呎，連入則閣樓約1600方呎，今年9月以8280萬元連租約易手，呎價約2.44萬元。買家為遨寧有限公司，公司董事為「街市大王」建華集團董事長文景華。據悉，目前商舖租予3個商戶，月租收入共19萬元，即買家享租金回報2.8厘。

疫下3個月內1.2億連掃兩舖

翻查資料，文氏今年8月以3680萬元、呎價約4.6萬元購入同區九龍城道41號地舖，即3個月內共斥資約1.2億元連環購入土瓜灣兩舖。原業主2001年9月以600萬元購上述商舖，持貨19年，帳面獲利7680萬元或12.8倍。

荃灣海壩街舖半億易手

另市場消息指，荃灣海壩街146號聯和樓地下，面積約900方呎，早前以8000萬元連租約放售，最終以5000萬元易手，累積減價3000萬元或37.5%，呎價約5.56萬元。商舖現由參茸海味店以月租14萬元承租，即買家享租金回報約3.4厘。原業主1972年9月32.5萬元購入，帳面獲利4967.5萬元或153倍。

新寶城車位150萬沽 3個月蝕6%

此外，車位再現蝕讓個案，市場人士指，將軍澳新寶城1樓一個雙號車位，近日以150萬元成交，屬市價水平。原業主今年8月份才以159.5萬元購入該車位，持貨僅約3個月，最終帳面蝕讓9.5萬元或約6%離場。

相關字詞﹕車位蝕讓 民生商舖 文景華 街市大王

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