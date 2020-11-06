內房老闆1.58億購海富中心單位

據悉，海倫堡地產集團為廣東省發展商，公司1998年成立，主力在珠江三角洲、長江三角洲等作住宅發展。原業主為通用（中國）控股有限公司，公司董事包括香港通用製造廠有限公司創辦人葉傑全等，於2012年9月9682萬元購入，持貨8年，帳面獲利6186.8萬元或64%。

2座兩伙8616萬易手 均呎2.6萬

該廈另一宗海景戶成交為2座中層01C及D室，面積3314方呎，以8616.4萬元成交，呎價約2.6萬元，同屬市價水平。據悉，物業去年7月起以約1.22億元放售，即現時成交價較最初叫價低3583.6萬元或29%。原業主2005年以2121.24萬元購入物業，持貨逾15年，帳面獲利6495.16萬元或逾3倍。

黃大仙正鳳樓 財團申強拍估值1.6億

此外，發展商繼續積極併購舊樓增加土儲，據土地審裁處文件顯示，頂邦有限公司新近就黃大仙飛鳳街31至41號正鳳樓提出強拍申請，該公司持有91.11%業權，期望透過強拍統一業權作發展，項目估值逾1.62億元。文件顯示，正鳳樓地盤面積約3900方呎，地皮為住宅（甲類），現為2幢1樓高5層的商住物業，1971年落成，樓齡約49年。資料顯示，頂邦有限公司董事為李名揚，李氏早前透過厚威有限公司、就毗鄰飛鳳街45號天虹之家入紙申請強拍，而該項目同坐落於住宅（甲類）用地，預計兩個地盤將可合併發展，合併後地盤面積約1萬方呎，以地積比率9倍計，可建樓面約9萬方呎。