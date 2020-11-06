經濟

香港地產

現崇山錄銀主盤 中港商人斷供

【明報專訊】經濟前景不穩，市場續現銀主盤放售個案，其中樓齡逾8年的黃大仙現崇山，近日亦出現銀主盤個案。利嘉閣高級市務經理李嘉輝稱，屋苑6B座中層A室，近日淪為銀主盤，單位實用面積944方呎，3房1套連書房及工人套房間隔，早前並無放盤，近日突收到銀行通知，現以1800萬元放售，每呎叫價19,068元，較市價低約5%。

3房1800萬放售 低市價5%

據悉原業主為一名姓許的中港商人，2013年以1477萬元一手購入單位，近月開始斷供物業。資料顯示，許氏過去曾先後購入多個物業，包括上水御皇庭及大圍名城2期盛薈單位，但近年已陸續沽貨減磅，僅餘上述近日淪為銀主盤的單位。

另外，元朗上車盤亦現銀主盤放售，中原副區域營業經理王勤學稱，金倫大廈中層A室，實用面積315方呎，2房間隔，亦由銀主以418萬元放售，每呎叫價13,270元。原業主2017年6月260萬元購入物業，如單位以放售價成交，即約3年帳面升約61%。

匯萃478萬沽 5年實蝕140萬

除銀主盤外，市區「納米樓」再錄二手蝕讓個案。主打細單位的佐敦匯萃，新近錄得今年首宗二手成交。據土地註冊處顯示，匯萃高層A室，實用面積219方呎，開放式間隔，新近以478萬元沽出，實呎21,826元。原業主2015年10月以約598萬元購入，持貨5年，帳蝕約120萬元或20%，若連使費計料實蝕逾140萬元或23%。

麥花臣匯1房 業主7年微利離場

至於樓齡約8年的旺角麥花臣匯，則錄得業主近平手離場個案。中原分行首席分區營業經理黃家全表示，麥花臣匯1B座中高層B室，實用面積398方呎，1房間隔，設開放式廚房，新近以763萬元成交，實呎19,171元；原業主2014年756.7萬元一手購入，帳面僅獲利約6萬元或0.8%，料連同回贈及入市稅項等計，則獲微利離場。

投資者減磅 譽‧港灣2房978萬沽

新蒲崗譽‧港灣則錄得投資者沽貨減磅個案。利嘉閣高級經理黃民傑表示，譽‧港灣8座中層E室，實用面積525方呎，2房間隔，以978萬元售出，實呎18,629元，單位本身有租客居住，故未能安排睇樓，但仍以市價成交。原業主2009年、即2008年金融海嘯過後以437萬元購入上址，收樓後一直出租至今，帳面獲利541萬元或1.2倍。黃指，由於早前啟德區大型商場AIRSIDE將於2022年落成，令近日屋苑睇樓量亦隨之上升，料其後交投將有機會增加。

相關字詞﹕譽‧港灣 麥花臣匯 蝕讓成交 匯萃 銀主盤 現崇山

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