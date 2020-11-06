恒地德成街「本木」主打1房 最快月內開售

恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，項目的示範單位正作最後準備，預料本月內可開放予公眾參觀，有機會本月開售。

韓家輝續指，項目開放式單位佔17%，1房單位佔56%，2房及3房單位共佔27%；預計關鍵日期為2021年4月，亦即樓花期長僅5個月。本木示範單位設於尖沙嘴美麗華廣場，包括一個無改動示範單位。

帝御‧星濤最快下周初加推

另外，香港小輪（0050）及帝國集團合作發展的屯門青山公路青山灣帝御系列第二期帝御‧星濤，將於周日（11月8日）次輪銷售123伙。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民指，項目最快下周初再加推；該系列第三期帝御‧嵐天，涉557伙，戶型以開放式至2房單位為主，正申請預售樓花同意書，預計最快明年初緊接推出。至於現時帝御‧星濤次輪暫收3414票（地產中介人票佔81票），按次輪銷售123伙計，超額認購逾26.7倍。

柏傲莊II累收1.7萬票 超額49倍

同時，周六（7日）首輪開售337伙的新世界（0017）大圍站柏傲莊II，昨晚8時截止認購登記，並於今日抽籤；市場消息指，項目過去8日累積錄得逾1.7萬認購登記，超額49倍。至於遠中集團持有的跑馬地EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY，日前連錄3宗成交，成交單位分佈於7樓和11樓的1房單位，總額3927.2萬元。遠中集團香港區資產管理總經理黃今證表示，EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY自10月底開售至今累售18伙，套現逾2.3億元，當中78%買家採用「1440 GO」先住後付計劃，即買家最長享4年成交期。

此外，綜合市場消息，昨日新盤市場錄約14宗成交，包括麗展（0488）及帝國集團合作、已屆現樓的將軍澳藍塘傲，昨透過招標以5580萬元沽出19號洋房，該洋房樓高3層，實用面積2244方呎，連673方呎天台及511方呎花園，實呎24,866元。