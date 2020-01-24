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東半山CENTRAL PEAK推先住後付 逾3年特長成交期 超級豪宅罕見

【明報專訊】發展商近期促銷樓盤，除「呼吸Plan」重出江湖外，新地（0016）旗下港島東半山超級豪宅CENTRAL PEAK第1期早前上載銷售安排，首推4個分層單位於下月1日起招標。是次最大亮點，是新地提供最長1188日、即逾3年特長成交期，兼可先住後付，是超級豪宅極罕見的促銷手法。如買家119日內繳付5%樓價並通過發展商審批，即可進駐超級豪宅。

明報記者 林可為、張允亭

位於司徒拔道的CENTRAL PEAK，早前首推4伙招標，實用1665至2125方呎，招標文件終曝光。文件顯示，如單位投標價5%的金額少於300萬元（即總投標價約6000萬元），買家須備本票最低金額200萬元；如單位投標價5%的金額為500萬元或以上（即總投標價約1億元或以上），須備本票最低金額500萬元。另是次招標單位，每季地租介乎8496至1.08萬元。

新地副董事總經理雷霆曾指，單位成交實呎有力見7萬至10萬元；以此推算，單位成交價將在1.1億元或以上。至於新地提供的最長1188日、即逾3年特長成交期，再細分為3個方案；其中採方案1的買家於發展商接納標書119日內先付5%；990日內分10期再付10%；餘款85%於1188日內上會（見表）。

新地雷霆：方便買家換樓

採用此付款辦法買家可提前入住，但須遵守一系列規則，例如買家只可藉個人名義入市，亦不可再享其他優惠或使用發展商提供的備用一按貸款。此外，提前入住許可期不可早於接納標書後的90日，但亦不可遲於接納標書後的360日。入住期間，買家在未獲發展商書面同意下，不得使用單位作具商業目的拍攝、錄音和錄影；提早入住期內亦不可出租單位等。

Grand YOHO 13宗撻大訂 殺訂1600萬

以此推算，單位樓價1.1億元，買家使用方案1付款，繳付5%細訂即約550萬元，便可提前入住。雷霆稱，集團提供1188日特長成交期及提前入伙，是為方便買家換樓，可更靈活處理財務安排。至於提供備用第一、二按揭，只屬現時樓盤一般安排。至於買家採用一般360日付款計劃，可獲最高8.5%稅務回贈、新地會會員3.8萬元回贈，如360日內完成上會可再獲樓價10%回贈。

踏入11月僅5日，新盤市場已錄約28宗撻訂，新地元朗Grand YOHO新增13宗撻大訂，相關買家2018年8月至9月，以851萬至1659.7萬元買入，涉成交總額1.6億元，料遭殺訂10%共1600萬元。雷霆回應指該批單位有機會短期內重推。

相關字詞﹕月月有樓賣 新地 CENTRAL PEAK第1期 「呼吸Plan」

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