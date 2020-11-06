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移民顧問：脫歐後渴人才 找工作不難

【明報專訊】信睿環球創辦人司徒詠怡（Margaret） 表示，在過去的調查訪問當中，有超過40%港人視英國為第二家園。因此預期，在BNO移民計劃落實後，會有更多港人移民到當地。

BNO計劃要求申請人，須證明有經濟能力在當地生活6個月。她指出，有部分申請人認為難以在當地尋找工作，即使有公司願意招聘，相信僅可從事低技術工種如洗碗工人。因此他們傾向將本港物業出售，以作為在當地的生活費。惟她指，出售物業前應慎重考慮，事實上在當地尋找工作並非想像中困難，而在當地工作方可真正融入及享受生活。

InvestUK Group主席Rupert Gather亦表示，在英國脫歐後，需要更多來自世界各地的人才，以振興及發展國內經濟，而現時亦有許多亞洲、歐洲及美國人居住在當地。因此，現時移居到當地或較過往更容易尋找工作。事實上，除了成為「打工仔」，過去有不少港人選擇於當地創業。

先租後買也未遲

至於居住方面，不少人都會考慮在當地置業，不過外國環境與香港不同，一般而言他們會考慮一個距離公司及學校大約45分鐘車程的地方生活。另外，移民到當地未必能快速適應當地生活，因此建議應先在當地租住房屋，先了解能否適應該區文化、交通及學校配套，適應後再考慮置業問題也不遲。

至於哪些城市較宜居，他認為這是很個人的決定，就他個人而言比較喜歡曼徹斯特（Manchester），因為是英國發展重心之一，並已經落實許多基建項目，發展潛力佳。Margaret則表示自己比較喜歡伯明翰（Birmingham）。他們都認為倫敦樓價比較貴，產業方面側重於金融業，生活壓力或許會較大。

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