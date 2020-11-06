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倫敦開放式戶需求減 租金受壓 疫情改變工作模式 住宅空間要求增

【明報專訊】英國政府終於公布BNO移民政策更多細節，正式於明年1月31日起接受申請，當中條款更新不多，與其他移民簽證條件類近，但要留意申請者需以家庭申請，意味不少家長計劃的「太空人」方案如意算盤或未能打響。另外，自新冠病毒疫情爆發，改變了人們工作生活方式之餘，同時轉變對住宅的要求。惟爆疫後英國在家工作大行其道，對近年流行開放式單位需求減少，加上租盤供應大增，拖累倫敦租金受壓，第3季按年跌了近7%，租金下行可望減輕計劃移居英國的港人負擔。

按最新公布的資料，持BNO簽證人士可於英國居留5年，符合一定條件即可申請永居，永居12個月可以正式入籍。除了基本資格，申請BNO簽證，還有居住地點、財政能力及肺結核病檢測等三大要求。BNO簽證與英國其他簽證相比收費較便宜，5年簽證只需250英鎊（2526港元），30個月僅需180英鎊（1819港元），後續還有申請居留權及入籍費用。港人亦不需爭先恐後申請，因英政府暫時表明申請數目沒有配額，可按自己時間表處理。

具BNO資格的人及近親均符合資格申請簽證，即包括未婚但有意結婚之伴侶，18歲以下，1997年7月1日或之前出生的子女、高度依賴的家人如需照顧供養的父母或祖父母或兄弟姊妹等。不過，以上之近親必須與持BNO者一家申請，否則不受理，但若其他家人都具備BNO資格，或不受此限。至於希望先送子女到英國，自己於香港繼續工作的家長，則未能如願，皆因更新細節中列明了沒有BNO資格的18歲以下子女，必須要跟父母一起申請。

NHS服務只包看診 未包藥費

持BNO簽證者可於英國工作或升學，18歲以下子女可免費入讀英國公立學校（State School），16至19歲子女也可修讀當地培訓課程。BNO人士亦可使用NHS服務（英國國民健康服務），但須付移民健康附加費（IHS）。如成人30個月簽證需要1560英鎊（1.57萬港元），5年則要3120英鎊（3.15萬港元），18歲以下30個月簽證則要1175英鎊（1.18萬港元），5年簽證2350英鎊（2.37萬港元）。不過，還要留意在英國看診免費，但藥物還是要自費的，免費的服務還有意外醫療服務、手術、驗血及身體檢查等，一般情况下，視光師及牙醫服務並不包括NHS在內。BNO簽證者亦不能取得社會資助或津貼。

短期內便計劃到英國人士，留意英國在8月15日起，對從法國、荷蘭、馬耳他、摩納哥、特克斯和凱科斯群島，以及荷屬阿魯巴入境人士實施強制隔離14天措施。目前計劃到英國的港人，如在14日內沒有到過上述地區，抵達當地時則不需接受自我隔離。不過，受疫情衝擊 ，英國有很多職位被削減，有大行估計英國明年上半年失業率或升至8.5%。由於疫情爆發嚴重，英國更將實施新一輪封城措施，估計會維持到12月初，當地累計確診數字已破百萬宗。若然在聖誕消費旺季仍然封城，相信對本地經濟打擊更大，未來失業情况或更為嚴重，計劃到當地的港人需要做好規劃。

封城措施下大單位渴市

不過好消息是，如果到英國先租樓再作打算的港人，租金壓力有望減輕。房地產中介網站Rightmove數據顯示，倫敦是第三季全英唯一平均租金錄跌幅的地區，按年下跌了6.8%至每月2288英鎊（2.31萬港元），但倫敦以外地方則升了0.8%到1731英鎊（1.74萬港元）。按戶型分類，兩房戶取代了開放式單位，成需求最大的住宅類別，皆因封城後租戶期望屋內多一間房作為在家工作用途。雖然整個英國的租盤供應按年增加了兩成，但整體仍在放租的住宅供應只升了2%，反觀倫敦則升了八成，是租金受壓的主因。其中倫敦開放式單位更是增加了1倍，而需求大的兩房戶則只增長了2%。

Rightmove分析，在疫情影響下，市場對住宅空間需求增加，手持有大量開放式租盤的業主要接受租金下行的事實。有其他代理更建議業主將客廳改成在家工作空間，或提供高速寬頻，以增加租住誘因。至於倫敦以外地區的租盤需求更強勁，皆因疫情影響下僱主亦願意提供更靈活工作安排，人們工作地點轉變，對上班通勤需求減少，反而需求更大在家工作空間及花園，從而使市場對獨立屋需求更超越了公寓。

明報記者 王俊騏 黃清瑤

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