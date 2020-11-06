湯文亮：心無旁騖 迎接復蘇

有人話發夢冇咁早，香港仍未衰完，又未解封，點可能會復蘇？當大家認為香港有排衰的時候，不少人已經再次站起來，就算送花小弟唔同我講，我都睇到市面有不少新舖頭開張，正確一些講是復業，經營者在疫情來襲的時候關了門，現在再重新經營。千祈唔好睇小這批復業者，他們才是高瞻遠矚，能夠睇通經營環境才夠膽復業。

租客最了解市况 有把握才復業

有很多人以為物業投資者是很了解市况，其實不是，最低限度我不是，最了解市况的是經營者，尤其是曾經做過生意的租客，他們真金白銀租地方、裝修、請人，在未有收入時已經支出很多，所以，他們如果不是有必勝把握是不會復業。當大家見到他們復業，就應該心無旁騖，迎接復蘇。

雖然有很多香港人鬧香港政府，但我認為做得唔錯，在大家未有察覺時，特首林鄭月娥已經率團北上要求更多惠民政策。其實，真正的惠民政策是在香港人手中，如果又有人趁香港復蘇時大搞特搞，又話攬炒，香港想復蘇都幾難。北京的惠民政策只是治標，香港人心無旁騖，迎接復蘇才是治本。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]