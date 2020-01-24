譚新強：第二階段COVID地球反擊戰：美國大選

題外話，為何美國人數學真的那麼差，選舉人票總數竟是個雙數（538），即是可能出現269對269的打和局面，決定權落入眾議院手中的奇怪現象，又製造多一個憲法「漏洞」。在這次選舉中，只要拜登拿不到內布拉斯加（Nebraska）的一票──只有內布拉斯加和緬因（Maine）按地區和普選票來分割選舉人票，就有機會出現此情况！

選舉過程和初步結果與我預期相距不遠，受新冠病毒疫情影響，郵寄選票和提早投票佔比過半，且郵寄選票傾向拜登，等到選舉當日才親自投票的較多為特朗普支持者。其中，點票較快的必然是親身投票，所以初時顯示特朗普領先，應為意料中事。隨着也開始點算郵寄選票，多個州份如威斯康星（Wisconsin）和密歇根（Michigan）就開始逆轉，最後拜登反敗為勝。

美國不穩定 對全世界都沒好處

我的兩個最主要預測也正確。雖然選舉人票可能非常接近，但特朗普仍大輸普選票差距應超過400萬票，遠比2016年的近300萬票；投票率是百年來最高，可能高達65%。

我真心希望拜登能勝出，不是因為我支持他，而是因為如特朗普在輸400多萬普選票的反民主情况下仍能勝出，將令美國分裂情况變得更嚴重，亦為《美國憲法》和選舉制度造成更大傷害。我不會幸災樂禍，一個危險、不穩定和憤怒的美國，對自己、中國和全世界都沒有好處。

我也早料到特朗普必嘗試搶閘宣布勝利，周二深夜他在Twitter和白宮發布會上說他認為自己已經勝出，並指民主黨企圖以訛騙手段「steal the election」，這是極嚴重指控。他更講明必將到最高法院進行訴訟，阻止他認為是違法的遲來郵寄票。其實每州有不同規定，賓夕法尼亞和喬治亞都容許郵戳顯示在大選日前寄出的票，如在大選日後3日內收到，仍將被接受；北卡羅萊納更容許9日的寬限，但威斯康星和密歇根則遲到1日都不接受。

不過，選舉仍出現點意外。最替美國高興的是選舉過程順利，到現時為止，暴力事件不算多。看到的只有「驕傲男孩」（Proud Boys）的一名領袖和三名「同志」，在華盛頓被一批據報為BLM支持者用刀襲擊；另外還有持械特朗普支持者，在亞利桑那包圍一些點票站，企圖干擾點票過程。只希望特朗普不再發tweet和發聲，煽動暴亂！

除此，整體選舉結果仍比事前民調顯示的接近（但對比上次，已有些少進步）。特朗普仍在佛羅里達（Florida）勝出，且距離比2016年更大，證明仍有不少躲在衣櫃裏，不好意思承認支持特朗普──支持一個充滿種族主義、性別和性取向歧視的人。

較突出的是特朗普得到不少拉丁裔選民支持，尤其來自古巴的移民，他們都痛恨卡斯特羅（Fidel Castro）建立的政權。我去年去過邁亞密（Miami），跟當地古巴移民聊天，也發現他們極反對非法移民，因為他們認為美國是「天堂」，他們自己千辛萬苦才去到（不敢問他們用什麼方法去的），所以必須阻止其他人湧入美國。我可以理解這種思維，但其實非常自私，可謂過橋抽板。

至於國會兩院選情亦比民調接近，絕對沒有「Blue Sweep」（藍掃）的出現。最重要是民主黨未能重奪參議院控制權，雖仍將在眾議院佔多數，卻減少數席。

倘拜登成總統 冀可修補兩黨以至全國分裂

如拜登成為下任總統，我認為對美國和全球利大於弊。他年紀固然有點大，精力或有限，也非一個絕頂聰明的人，只可寄望副手賀錦麗（Kamala Harris）和未來內閣幫他分擔工作。拜登最大的優點是他性格隨和，以及30多年當參議員的經驗，希望有助修補兩黨以至全國的極度分裂情况。

前年我在華盛頓一次峰會上見過他，當時他仍未宣布參選，但已發聲呼籲兩黨慎防各走極端，應攜手合作，以人民福祉為依歸。他懷緬昔日，雖和已故共和黨參議員麥凱恩（John McCain）政見不盡相同，但私底下仍是要好的朋友，且多次共同推動法案。他感慨現今環境，很多議員連跟敵對黨派議員共進午餐都不願意。

即使拜登勝出，他首要面對的最大難題仍是COVID疫情。昨天美國確診人數破紀錄升穿10萬，死亡人數1200。人類已疲勞透，對COVID疫情亦非常厭倦甚至麻木，但其實疫情一點都沒有慢下來，昨天全球確診已升至60萬，死亡人數首次過萬。拜登必定較認真應付疫情，但COVID在美國已散播到如此地步，覆水怎可重收？他或將嘗試推行全國口罩令，但以美國人的所謂崇尚個人自由性格，既無知更自私，執行上將極度困難。美國人亦漸漸明白研發有效疫苗需時，不應被總統過度催促，即使今年底前推出，亦不可能馬上大量生產；再加上最少過半人將拒絕接受疫苗注射，所以COVID疫情必繼續擾攘一段長時間。

特朗普任內經濟不俗 沒疫情可連任

想清楚，其實COVID就是影響今次美國大選的無形之手。如非COVID的出現，特朗普的連任，幾無懸念。他雖是個頗討厭的bully，但明顯有不少愚蠢的鐵粉，即使不喜歡他的人，也絕不介意他的減稅，雖無聊甚至加劇貧富懸殊，以及擴大財赤，但亦推高股市。特朗普當政的這4年，美國經濟增長不算突出，只約2%，但也已不錯，疫情出現前，失業率更曾跌至50年來最低的3.5%。正常來說，在這經濟環境下，總統的連任，幾乎應該是易如反掌。原來如果拜登成功打敗特朗普，將是美國歷史上僅有的第4次挑戰者擊敗現任總統！

疫情逼各國正視問題 改變政策取向

不過，我早已說過，COVID可說是地球反擊戰派出來的最新改良抗體，比過去的SARS和MERS都更有效，取得傳染性和死亡率的最佳平衡。死亡率既不會太高而減低傳染性，亦不會太低而容許人類和各國政府袖手旁觀，坐視不理。第一階段結果就是非常成功地逼全人類的旅遊步伐慢下來，航空業幾近癱瘓，相關旅遊業亦當然瀕臨崩潰。今年全球GDP將萎縮約3%，是前所未有的真正全球經濟衰退。更重要的是今年全球碳排放也大幅下降，第二季度曾跌12%，但隨着各國經濟逐漸重開，最新全年估計是下降約6.5%，已頗接近《巴黎氣候協定》訂下的每年下降7%目標，但如要達到防止全球暖化攝氏1.5度的長期目標，需要持續此下降步伐10年！

我本無意把地球反擊戰這譬喻過度形象化，但實在愈來愈覺得非常適合。今次美國選舉的結果，COVID當然是一個重要元素，某程度上可否算是地球反擊戰的第二階段，開始影響人類的政治和政策取向？在疫情威脅下，美國人被迫放棄他們認為對經濟更好的特朗普（雖然是個錯誤的假象），寧願選擇將較認真應付疫情，和可能企圖推動「綠色新政」（Green New Deal）的拜登。

白宮國會陷僵局 短期對投資者非常有利

我想再加一個溫馨提示。美國政府將再次出現僵局（Gridlock），白宮和參議院由不同黨派控制。華爾街表現興奮，傳統智慧是僵局等如維持現狀，既不能加稅，亦不能打擊Big Tech的壟斷行為，短期內應對投資者非常有利。但美國單是在政制層面上，已可能有開展大手術的需要。如民主黨能重奪參議院，還有點機會擴大最高法院大法官人數，甚至取消終身制。其他更重要的修憲，如第二修正案（2nd Amendment）的槍管，和改善選舉人票制度更加無望。

我認為拜登已算是位頗有原則的政客，在上次辯論會上，不止說氣候變化是人類面對的最大挑戰。雖不承認將馬上禁止開採頁岩油氣常用的「水力壓裂法」（fracking）技術，但夠膽說將計劃逐步取締化石能源。不過，在政府的僵局下，「綠色新政」或將更難實現。小心如人類太過冥頑不靈，地球將發動下一階段反擊戰！

中環資產投資行政總裁

[譚新強 中環新譚]