經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：任誰勝選 必出亂子

【明報專訊】執筆寫此文時，美國總統正在點票，拜登和特朗普的選情正在膠着，可以肯定的是，不管誰人當選，都只會是小幅勝出，而且，幾乎必定會出亂子。問題是，此亂究竟僅限於法律訴訟之類的小亂，還是大打一場的大亂而已。

有人企圖用股市來預測，例如說，拜登勝出，股市會跌，特朗普勝出，股市會升，諸如此類。這當然是騙人的笨蛋說法，皆因我的記性碰巧不錯，還記得當年的流行說法是，假如特朗普勝出，股市會大跌，誰知他勝出後，股市升足4年。

股市升定跌 總一半機會猜中

雖然有人統計過，特朗普的競選承諾中，一百多項，只有25項兌現了，可是也不要忽略了，他的競選承諾中，和「有識之士」普遍認為是破壞經濟的，幾乎一項也沒少做了，例如把就業機會從中國搬回美國，和中國打貿易戰之類。

可是，在他任內，股市照升，這也許反證出所謂的「專家」，都像那位在香港的電視新聞中，那位形容樓市專家的女人﹕「專家，食X啦！」

不過，世人大都只是金魚記憶，因此，大家照樣講拜登勝出，股市就會崩潰。當然，我不排除，拜登勝出，股市會大跌，畢竟，股市不是升，就是跌，就是由智障的人來預測，也有一半的機會猜中。全錯的機會，在理論上，和全對是一般的困難，因此「燈神」的作用才會舉足輕重。但無論如何，那位形容樓市專家的女人的說法，是錯不了的真理。

[周顯 投資二三事]

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