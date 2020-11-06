經濟
盧楚仁 金匯商情

投資策略

盧楚仁：美元有條件轉強

【明報專訊】有投行分析認為，不管誰勝出大選，未來美元都會大跌，原因是美元的基本因素疲弱，所以誰當選也不能改變美元疲弱的基本因素。但我認為這個說法站不住腳，因為不同候選人當選就會出現不同的政經取態，這會影響和改變美元的基本因素。

總統換人 改變美元基本因素

特朗普在2017年上台，因推行減稅的稅改政策，令美國財赤惡化，因此終結了美匯指數的大牛市。在特朗普的稅改推動下，美匯在聯儲局繼續收緊貨幣政策下由強轉弱，美元大跌令到當時一眾分析師大跌眼鏡，他們的說法也和如今一樣，特朗普上任不會改變美匯強勢的基本因素。再遠一些的例子是列根擊敗卡特成為總統，當時美國正出現嚴重經濟衰退和惡性通脹，美匯跌至歷史低位。但列根在1980年11月勝出後，美匯隨即爆發瘋狂牛市，由86水平狂升至1985年的高位163.83，創下美匯史上最大的升幅。上述例子便證明不同人當選便會有不同的政經政策，不同政策足可以改變美元的基本因素。美元的基本因素除要看新一屆的總統的政策外，還有要注意以下兩點。

第一， 要比較聯儲局和其他央行的貨幣政策，美國經濟出現強勁反彈，上星期所公布的GDP已表露無遺，故相信未來聯儲局不單止無壓力加碼量寬，反而有可能會逐步減少買債繼而發出退市的信號。反觀歐英澳等地的央行則有機會繼續採取極寬鬆貨幣政策， 如加碼放水來刺激經濟，從而帶來當地貨幣貶值壓力。第二，歐洲疫情極嚴重，德法英分別宣布再次封城抗疫，相信有關措施定必重創當地經濟，歐盟和英國未來所公布的經濟數據勢必走樣，導致歐元和英鎊受壓機會大增，反令美匯得到有力支撐。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]

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