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張兆聰：光伏玻璃反彈 首選信義光能

【明報專訊】恒指昨日升809點，收報25,695點，成交金額增至1767億元。拜登部分州反超特朗普令美股暴漲，科技股尤其強勢，港股以至亞洲股市都跟隨，騰訊（0700）、京東（9618）、美團（3690）齊破頂，阿里（9988）亦反彈6%。光伏玻璃周三急挫後昨日反彈，行業基本因素仍然強勁，若股價回落會是收集的機會，首選信義光能（0968）。

美國選舉最有可能的結果，即拜登當總統，民主黨控制眾議院，而兩黨均未能控制參議院，被市場認為非常有利股市，納指火箭式的飈升至歷史高位，港股也是科技股發力。筆者覺得可能有點過度樂觀，但這兩天買盤的威力、升勢之誇張，又不得不令人尊重和參與。不少意見認為要獲利離場，急升後部分止賺總不會錯，但感覺上有機會出現全球資金爭搶中國優質股票的可能，不宜全數清倉。

新能源汽車續爆升 小鵬汽車升幅勁

新能源汽車繼續爆升，周三晚小鵬汽車升幅達20%，新能源汽車銷售倍增的比亞迪（1211）亦升16%再破頂。新能源汽車估值是天文數字會令人卻步，但龍頭Tesla早就如此，股價也沒有跌下來，可見投資者相信前景美好就願意買入。當然，升勢不會無止境，但暫時看不到股價會大幅調整的信號，仍以大漲小回格局為主。

特朗普在關鍵州份領先的消息，曾令光伏股顯著下跌，後來拜登追回失地，很大機會成為下屆總統，昨日信義光能和福萊特（6865）都強力反彈，分別升7.4%及14%。

筆者覺得總統消息會有影響，事關特朗普支持石化能源，拜登則銳意發展新能源。但更重要的是光伏玻璃嚴重短缺，令光伏產業鏈下游企業叫苦連天，六大生產商包括阿特斯、東方日升、晶澳、晶科、隆基及天合光能，6家光伏企業聯合發聲明希望國家出手，放開對玻璃產能擴張的限制。市場憂慮光伏玻璃供應緊張的情况會紓緩，可能才是股價大跌的真正原因。

光伏玻璃短缺價格急升 利好信義福萊

但現在情况是頗為極端，缺口之大，即使客戶以天價也難求足夠玻璃。需求方面，現時全球都積極發展新能源，但沒有足夠光伏玻璃配合，也滿足不了全球需求。就算重新批出產能，現時市場基本上由信義和福萊特壟斷，新產能很大機會還是由兩家企業主導。事實上，今年只有信義光能和福萊特玻璃有新產能投產，預計兩者到年底市佔率合共將由2019年50%進一步提升至62%，生產規模愈大成本愈低，但小企業也不大可能投入巨額資金增產，也未必有足夠技術，最終還是由兩大巨頭主導。再加上建設需時，產能應市可能要到2022年至23年，對未來業績影響有限。此外，若價格維持高位，產量增加，對利潤更會有正面影響。今年玻璃短缺價格急升，但股價抽升已反映此利好因素，筆者傾向高位可能已大致出現。但短缺問題明年也無法解決，價格續處高位，股價較大機會呈高位上落市格局。兩股份都出現雙頂回落，當中福萊特曾失守頸線，信義則表現相對較強，加上是行業龍頭，會是首選。

[張兆聰 還看今朝]

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