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盧駿匡 圖金術

投資策略

盧駿匡：壞消息可助判斷個股承接力

【明報專訊】上星期曾提及近日有讀者問及為何每次沽貨後股價都會繼續上升，但入市後股價下跌居多。其實這個情况是十分常見，當中的原因離不開貪婪和恐懼。

一般而言，普羅投資者都希望在相對便宜的水平買入心儀股份，因此會在股價下跌時趁低入市，但可惜這並不代表股價已經見底。相反，後市仍然有機會持續回落，形成了入市後隨即出現虧損的情况。然而，在實戰之中，估底是不切實際的策略。因為是沒有一種方法可以準確地計算出最低位。

騰訊回補下跌裂口 暗示後市向好

不過，如果待見底回升後才入市，後市向好的機會相對較大。另一情况，股價如果破頂，不少投資者會傾向盡快沽貨離場，以鎖定利潤。但是從技術分析角度而言，股價突破，意味着升勢才剛剛開始。

 本周市場有兩個焦點，分別是美國總統大選，以及螞蟻集團IPO緊急煞停。 筆者在早前已表示「由於在美國大選後市場的不確定性會逐步減少，屬利好因素，意味着後市可有望逐步轉強」。在大選點票前一天，美股急升超過500點，相信短期市况仍然偏好。至於螞蟻集團事件，對港股只會帶來極短時間的震盪。

從另一角度來看，壞消息可以有助判斷個股的承接力，例如騰訊（0700）螞蟻事件翌日開市時跟隨大市低開，但在收市前已經回補下跌裂口，反映有資金趁低吸納，暗示後市向好機會不低。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]

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