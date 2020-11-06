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經濟
2020年11月6日星期五
技術取勝
投資策略
恒指急漲800點 升幅冠全球 重上牛熊線 夜期曾升穿26000
離岸人民幣兩日波幅逾1700點子
恒生科技指數將推期貨期權
iBond獲46萬人認購 料每人3手
利亞售OK 派特別息3.85元
HKTVmall上月交易額破5億元
路透：中國十四五GDP目標定5%
阿里非通用會計純利增四成 上季雲收入升六成 下財年料轉虧為盈
馬雲連續3年膺《福布斯》中國首富 身家4377億人幣
網貸新規出爐 財付通增資1.5倍
彭博新推指數 追蹤中國高流動性信用債
融創服務擬下周招股 最多集資87.3億
外媒：李寧10億購英老牌鞋商Clarks
短片平台快手申港上市 上半年蝕681億
牛奶公司上季業績改善 Yuu一個月吸200萬用戶
3香港推33元4G儲值卡 百佳獨家售 半月吸近10萬客
英加碼量寬 買債追加1.5萬億 憧憬大選快有結果 道指曾升逾600點
英倫銀行研機制 銀行經濟差時取消派息
iPhone 12 供應恐陷瓶頸
張兆聰：光伏玻璃反彈 首選信義光能
何民傑：5G大戰可期 消費者得益
技術取勝：長和58元阻力大
盧駿匡：壞消息可助判斷個股承接力
彤叔兩弟獲分百億周大福股權
海底撈狂註冊「X底撈」商標
歐陽伯權任希瑪獨董 太太是「老闆」
劉思明：低殘內房大彈 寧追落後科網
周顯：任誰勝選 必出亂子
譚新強：第二階段COVID地球反擊戰：美國大選
湯文亮：心無旁騖 迎接復蘇
倫敦開放式戶需求減 租金受壓 疫情改變工作模式 住宅空間要求增
移民顧問：脫歐後渴人才 找工作不難
盧楚仁：美元有條件轉強
東半山CENTRAL PEAK推先住後付 逾3年特長成交期 超級豪宅罕見
恒地德成街「本木」主打1房 最快月內開售
現崇山錄銀主盤 中港商人斷供
內房老闆1.58億購海富中心單位
街市大王8280萬購土瓜灣下鄉道舖
技術取勝：長和58元阻力大
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【明報專訊】中興通訊守穩中線可試22元（圖）
金茂4.4元料有龐大沽壓（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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