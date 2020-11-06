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何民傑：5G大戰可期 消費者得益

【明報專訊】多年前資訊科技界有句名言「得5G者得天下」，因5G技術傳輸速度達每秒10GB，相比10年前推出的4G，網速及流暢度大幅提升，5G發展同時可觸及無人駕駛、遙距醫療及智慧城市等領域，無疑能顯著提升整體社會生活水平及效能。

有研究顯示，到了2025年，全球將會有26億名5G用戶，佔世界人口多達65%及流動數據總流量45%。根據全球移動通信系統協會的預測，到了2034年，5G可為全球經濟貢獻逾2.2萬億美元，5G的「錢途」絕對不能小覷。

2034年5G料全球貢獻逾2.2萬億美元

因應5G技術帶來的轉變，全球各國均期望這項技術有助帶動未來經濟增長。在2019年4月，韓國及美國率先推出商業5G服務；瑞士、澳洲和英國在一個月後推出5G服務，多地緊隨其後，包括在2019年11月推出服務的中國內地。

至於香港，5G終於在本年初落地使用，同時亦為電訊商帶來新一輪商機，其中數碼通（0315）月前推出Home 5G寬頻服務，主攻家庭客市場。

目前一般港人在室外上網，大多使用移動網絡，回到家中大部分人會選擇固網經路由器轉駁Wi-Fi上網，省錢兼較穩定。據通訊事務管理局辦公室（OFCA）資料顯示，至今年5月，光纖到戶或到樓的住戶滲透率為77.1%，即是說有逾20%住戶未能享受光纖到戶或到樓服務，他們要在家中上網或會有困難，又或只能依靠移動網絡。即使有光纖到戶或到樓的住宅，部分只有單一供應商，沒有競爭下或要負擔較高昂月費。另用戶搬家時，要辦「搬遷」手續，甚至安排師傅上門安裝。

數碼通的Home 5G寬頻服務是以目前既有的移動網絡，透過路由器，向用戶提供家居寬頻服務，亦即沒有光纖到戶或到樓的住戶亦能夠在家享受寬頻服務。相關寬頻服務毋須「拉線入屋」，免除煩瑣安裝程序，用戶日後搬屋，只需簡單拔掉路由器，到新屋時再駁上電源就可重新使用，相當方便。另一賣點是月費148元，收費水平絕對在目前市場上有一定的競爭力。值得一提，數碼通是全港唯一使用「動態頻譜共享技術」的電訊商，令其網絡可於短時間內於全港提供覆蓋，無縫連接4G及5G。有關技術強調「動態」及「共享」，共享是指可將一條頻譜，同時讓 4G LTE 及 5G 網絡使用。至於動態方面，則會因應基站附近用家需要分配使用LTE 及5G網絡。

線上線下結合 對網速穩定性要求高

新冠病毒疫情改變了港人一貫的生活模式，大部分經濟與民生活動，由實體轉向網絡，視像授課已成新常態，企業與客戶亦會透過網絡視像會議保持緊密聯絡。線上線下結合的學習及商貿模式，成為未來的大趨勢，港人對網絡速度及穩定性的要求愈來愈高。隨着5G正式登陸香港，預料電訊商將各出奇謀搶客，大戰可期，最終受益的相信會是廣大消費者。

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[何民傑 錢本善]

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