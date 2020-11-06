iPhone 12 供應恐陷瓶頸

晶片短缺 或與華為儲貨有關

知情人士稱，儘管晶片短缺，供應商很可能會優先向iPhone 12供貨。消息稱，疫情及貿易限制，導致供應鏈受阻。由於美國政府試圖限制供應商向華為提供零件，華為因此儲存大量零件，令業界面臨缺貨。業界人士預計，供貨不足將在未來兩季持續。由於iPhone 12擁有更多拍攝功能，並支援5G，電源管理比以往的iPhone更重要。蘋果行政總裁庫克早前警告，iPhone 12、Mac機、iPad和部分Apple Watch型號的供應可能受限，難以預測供應限制持續多久。

iPhone 12 Pro月底才能發貨

根據知名維修公司iFixit的調查，iPhone 12系列用上多個供應商的電源管理晶片，包括得州儀器（Texas Instruments）、意法半導體（STMicroelectronics NV）和高通（Qualcomm）。蘋果的美國官網顯示，iPhone 12 Pro的訂單要到11月底或12月初才能發貨，而iPhone 12未受影響。多款iPad機型及部分Apple Watch型號也要至11月中或以後才能發貨。蘋果在內地的天貓旗艦店亦被發現把iPhone 12及12 Pro下架，惹來外界揣測。天貓隨後回應，「請期待11.11的驚喜」。

（綜合報道）

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