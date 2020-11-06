英倫銀行研機制 銀行經濟差時取消派息

巴克萊銀行、桑坦德銀行（Santander）、萊斯（Lloyds）、渣打（2888）及匯控（0005）等銀行在4月同意暫時取消股息。此前英倫銀行施壓，要求它們保留資本，以應對疫情對經濟的衝擊。英倫銀行旗下的審慎監管局（PRA）當時表示，儘管這決定意味股東被剝奪股息，但鑑於銀行在經濟動盪時期為支持經濟所起的獨特作用，這將是一項預防措施。

貝利強調，是銀行自己對派息問題作出決定，而它們除了要考慮到自己的情况，也要考慮到更廣泛的金融穩定問題，「我認為這符合所有人的利益，包括銀行的股東，因為股東顯然也希望銀行穩定」。貝利表示，為擺脫疫情對經濟的影響，暫無法估計英國的銀行未來支付的股息水平。

貝索斯減持亞馬遜套234億

此外，據美國證交會（SEC） 的文件，亞馬遜行政總裁貝索斯本周出售了價值逾30億美元（約234億港元）的公司持股，相當於其持股量的1.8%。在本周出售股票後，他仍持有5300萬股亞馬遜，相當於該公司的10.6%流通股，價值約1700億美元。貝索斯近期加快出售持股，今年迄今已套現逾100億美元。

（綜合報道）

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