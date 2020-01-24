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英加碼量寬 買債追加1.5萬億 憧憬大選快有結果 道指曾升逾600點

【明報專訊】英國因為疫情惡化而再次收緊防疫封鎖措施之際，英倫銀行昨議決將買債規模擴大1500億鎊（約1.5萬億港元），令買債總規模增加至8950億鎊（約9萬億港元），量寬力度大於分析師預期。除了受疫情衝擊，英國還要應對無協議脫歐的風險上升，預計英國第四季GDP將會下滑。

英倫銀行長貝利（Andrew Bailey）稱，若通脹前景轉弱，刺激措施將加碼。英倫銀行加大力度提振經濟的消息公布後，英鎊兌美元曾高見1.31。市場等待聯儲局凌晨公布議息結果，加上憧憬美國大選快將塵埃落定，美股早段續升，道指升逾600點，標普500指數及納指升逾2%。美匯指數跌穿93，現貨金價升逾1%至每盎司1,932.96美元。比特幣昨亦升穿1.4萬美元大關，重返逾兩年前水平。分析認為，美國大選僵局等不確定因素，對比特幣有利。

比特幣升穿1.4萬美元 逾兩年高位

英倫銀行表示，擴大買債規模將使其有足夠彈藥，將買債措施延至明年底。摩通資產管理的分析師表示，疫情再次加劇，意味政府和企業都要再次向資本市場借錢。英倫銀行增加買債，有助遏止借貸成本上升。雖然加碼量寬，英倫銀行昨維持基準利率不變。英國自3月疫情爆發以來，英倫銀行已兩度減息，利率由0.75厘降至0.1厘。英倫銀行9月曾透露正研究必要時實施負利率的可能，上月又詢問英國銀行業界有否為實施負利率作準備。但昨日的議息會議，未談論負利率問題。

強制休假薪金資助計劃延至明年3月

為防疫情擴散，英格蘭地區昨起要求所有餐廳、酒吧、健身室、非必需品商店一律關閉，學校、大學、超市等繼續開放，相關措施將實施4周，直至12月2日。受封鎖措施影響，英國財相薛偉誠（Rishi Sunak）昨公布，將原定於上月底結束的強制休假薪金資助計劃，延至明年3月底。該計劃向受疫情影響而無法開工的僱員，支付八成工資，每人每月最多可領取2500鎊（約2.5萬港元），以防僱主裁員。

英國在第二季實施防疫封鎖措施期間，GDP按季收縮19.8％。英倫銀行最新預測，受疫情影響，英國第四季GDP將收縮2%，今年全年GDP將萎縮11%。該央行又將明年GDP增長預測下調至7.25％，較8月時的預測下調1.75個百分點，預計至2022年首季，英國經濟才可超越疫情爆發前的水平。

美首申失業救濟輕微降至75.1萬

英倫銀行表示，經濟前景「異常不確定」，一切將取決於疫情發展、防疫措施，以及英國與歐盟之間的新貿易安排。另一方面，疫情持續的美國，就業市場的復蘇緩慢。昨公布的美國首次申領失業救濟人數，在上周降至75.1萬，按周僅減少7000人。諾貝爾經濟學獎得主克魯明（Paul Krugman）警告，美國疫情揮之不去影響到經濟前景，估計美國可能每月需要數千億美元的紓困資金，以維持經濟穩定。

他指出，與疫情爆發前相比，美國的職位仍少了1100萬個，很多人失去收入，地方政府極端財困，大量企業可能處於崩潰邊緣。他認為增加失業救濟是紓緩經濟衝擊的「最重要政策」。

（綜合報道）

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