經濟

3香港推33元4G儲值卡 百佳獨家售 半月吸近10萬客

【明報專訊】和記電訊（0215）旗下3香港與同系百佳超市合作，在全線250間超市獨家發售數據儲值卡SoSIM，以月費33元50GB 4G數據吸客，和記電訊行政總裁古星輝稱，計劃推出逾半個月，上客量接近6位數，對未來的上客有信心和感到樂觀。比較市面上不少「Sim Only」產品，SoSIM定價似乎頗具競爭力。

明報記者 陳麗歡

古星輝表示，SoSIM客源相當闊，包括學生、外傭、網上遊戲用家、長者和添加多一個電話號碼的人士，目前上客量接近6位數，他稱不排除將來推出5G數據儲值卡，惟現階段仍以4G為主。

助拓預繳市場 減分銷成本

香港百佳超級市場董事總經理任良安指，百佳在10月中於10家分店推售SoSIM，稱市場反應烈，短時間內已售罄，故擴展至全線分店。古星輝則指，百佳擁有龐大銷售網絡，今次的合作有利3香港擴闊客源，和有助開拓預繳市場。更指，雙方同屬長和母公司，合作令3香港增加分銷據點，更可減低分銷成本。

今次的SIM卡設有中文版和印尼文版，用戶只可在百佳購買和增值，增值價仍是每月33元，惟現時3香港的門市暫未為計劃設增值服務。古星輝提及，疫情令港人對上網數據流量需求大增，和在家工作和線上學習等遙距的應用增加，他形容SoSIM是「全城最抵」，以及購買和增值據點相當方便。

產品設計與自由鳥ClubSIM相近

SoSIM設有「開卡即賞」，包括120日50GB社交媒體數據，以及在晚上11時至早上7時可享無限速數據，速度為7.2Mbps，和10,000分鐘通話。相比市面上其他類似產品，SoSIM設計與自由鳥及ClubSIM相近（見附表），對於是否要和他們競爭，古星輝認為雙方的客路不同，對方主要以網上作為銷售途徑，而SoSIM則主打實體店銷售。

對於今次的計劃是否會令上台月費計劃的人減少，古星輝表示不擔心，解釋到儲值卡和上台月費計劃的性質不同，儲值卡屬於「即拆即用」，客戶可隨時中止合約，而上台月費計劃的用戶意在長期保留電話號碼作通訊。屬兩個不同的市場。他形容集團的頻譜足夠應付未來儲值卡的上客量，和確保用戶使用的穩定和速度。對於目前33元的定價，暫未有加價計劃。

相關字詞﹕長和（0001） 3香港 和記電訊

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