牛奶公司上季業績改善 Yuu一個月吸200萬用戶

仍受累美心食肆顧客減

家居裝飾業務的銷售比上半年改善，當中在電商業務及新店加入銷售下，已經彌補了客流減少的影響。在較少新店開支、銷售低成本產品情況下，利潤率見改善，該業務的盈利能力比去年為佳。

其自今年7月起在港推出的Yuu獎賞計劃，在首個月已有200萬名會員加入，表現超出預期。會員的高度參與，亦對贊助商帶來推動作用。

集團指，儘管業務上受到新冠病毒疫情打擊，但在政府提供支援下，抵消了部分影響。客人在疫情下改變購物習慣，雜貨零售業務表現得到改善，加上跨年的業務轉型計劃奏效，令整體的銷售及盈利錄得強勁增長，當中尤以星馬地區的業務表現為佳。

便利店盈利較上半年佳

便利店業務及盈利亦比上半年為佳，惟位於新加坡的7-11便利店業務，表現受到客流減少拖累。健康及美容業務更因為面對政府限制措施，加上海外遊客減少訪港，表現受到顯著影響，雖然北亞部分的銷售表現比上半年有改進，在缺乏遊客支持下，萬寧的業務明顯受拖累。