經濟

外媒：李寧10億購英老牌鞋商Clarks

【明報專訊】由李寧（2331）創辦人李寧擔任主席的私募基金萊恩資本（LionRock Capital）宣布，收購英國老牌鞋履品牌Clarks。

《金融時報》報道，Clarks同意以1億英鎊（約10.08億元）出售多數股權，是公司創始家族在過去195年歷史上首次放棄品牌控制權，交易完成後家族將仍保留少數股權。

創始家族掌控近200年歷史

報道指出，Clarks指交易有助品牌在全球、尤其是中國及亞太其他地區發展業務。Clarks創始家庭成員目前擁有公司85%股份，其首席執行官Giorgio Presca表示，疫情帶來業務挑戰，品牌需要更多資源及投資，才能完全實施發展策略及保障業務的未來。

Clarks在英國及愛爾蘭經營230間店，計及特許經營店全球共有1265間店舖，今年5月曾宣布全球將裁減逾900個職位，截至去年2月全年虧損7570萬英鎊。

不敵疫情 5月宣布削逾900職

萊恩資本旗下投資包括召車軟件Hailo、滴滴出行、陸金所和錦欣生殖等。萊恩資本主席李寧表示，Clarks是全球最知名消費品牌之一，期待與創始家族合作為消費者提供優秀產品及服務。萊恩資本創始人及董事總經理蔣家強指，除了鞏固其原有地位，將會聚焦品牌在全球關鍵新興市場的增長。萊恩資本於2011年1月成立，去年成立一個專注於運動產業的基金，李寧成為基金基石有限合伙人。

相關字詞﹕萊恩資本 私募基金

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