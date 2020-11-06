融創服務擬下周招股 最多集資87.3億

每手1000股 入場費約1.28萬元

融創服務招股價介乎10.55元至12.65元，每手1000股，每手入場費約12,777.47元。本次擬發行6.9億股，最多集資87.29億元。公司擬11月19日掛牌。

報道續指，公司引入4名基石投資者，包括騰訊 （0700） 、IDG資本、高瓴資本及雪湖資本，其中騰訊認購1.5億美元。

金科服務昨招股 高科橋主板上市飈1倍

現時有一隻物管股正招股。金科集團旗下分拆的金科服務（9666）昨日上載招股書。金科服務昨日起招股，招股期至下周二（10日）止。招股價介乎41.8元至47.6元，每手100股，每手入場費約4807.97元。公司計劃11月17日掛牌。公司引入10名基投，包括泰康人壽、高瓴資本、雪湖資本、瑞銀等。公司除進行物管業務，亦向其他物管公司提供智慧服務解決方案，例如物聯網、自動監控等。新掛牌股份方面，高科橋（9963）昨日由GEM板轉主板上市，掛牌後股價飈升1倍。收報2.43元，升109%。全日成交1880萬元。公司主要從事製造、銷售光纖及光纜等產品。