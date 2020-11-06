經濟

彭博新推指數 追蹤中國高流動性信用債

【明報專訊】彭博昨日宣布推出彭博巴克萊中國高流動性信用債（簡稱LCC指數），追蹤中國銀行間信用債市場中以人民幣計價、具有較高流動性及可交易的債券。

3個月總成交需達2.5億人幣

彭博指，具體而言LCC指數是先將彭博巴克萊中國綜合指數去除中國國債及政策性銀行債券後，在餘下的信用債中，按債券應滿足在過去3個月內至少10%的交易日中錄得交易，且總成交金額超過2.5億元人民幣去作為納入條件。此外，債券亦須同時滿足全球三大評級機構中至少一家給予發行人的評級達到投資級、非次級債，以及納入時距到期日超過1年的標準。

以截至10月30日數據，LCC指數納入48家發行人的125種證券，包含政府相關債券和公司債。納入該指數的債券平均收益率約為3.4%。

納入48家發行人125種證券

另外，彭博去年4月開始分20個月將中國國債和政策性銀行債逐步納入彭博巴克萊全球綜合指數（BBGA），已在11月初完成，目前中國債券在該指數權重約為6％，人民幣在該指數中成為繼美元、歐元和日元之後的第四大計價貨幣。不過，高流動性中國信用債券目前尚不符合被納入彭博巴克萊全球綜合指數的條件。

彭博亞太區總裁李冰指出，LCC指數作為全球首隻追蹤國際評級機構給予發行人評級的中國信用債指數，可幫助海外投資者更好了解和評估市場。

相關字詞﹕國際評級 中國債市 中國高流動性信用債指數 彭博

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