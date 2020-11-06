阿里非通用會計純利增四成 上季雲收入升六成 下財年料轉虧為盈

明報記者 蔡穎霖

截至9月底為止的第二財季，阿里收入按年增長三成，符市場預期 。阿里港股績前升6.3%，惟業績公布後，有投資者憂慮阿里收入增長放緩，美國預託證券（ADR）早段跌逾3%。

憂收入增長放緩 ADR跌3%

阿里上季收入按年增30.28%至1550.59億元；若收入按業務劃分，包括零售、批發及物流等業務的核心商業，按年增加29.34%至1309.22億元。

而集團推出「淘寶特價版」約半年，截至今年9月底為止，月活躍用戶人數（MAU）逾7000萬名，按季增加75%。阿里巴巴董事局主席張勇表示，淘寶覆蓋中國大部分網民，與特價版用戶難以完全不重疊，惟他強調「淘寶天貓」跟「淘寶特價版」是兩個獨立平台，未來繼續以各類型的活動，吸引新用戶。而同時使用兩個平台的用戶，其購買頻次及平均消費增長，均較只用淘寶的更為快速。

續加大雲計算業務投資

非核心業務方面，雲計算業務繼續增長，收入按年升60%至148.99億元，主要受到來自互聯網、金融及零售行業的客戶收入增長所推動。阿里首席財務官武衛表示，目前雲計算業務僅虧損約1.5億元，預計在兩個季度或以內能夠實現盈利。他表示，雲計算是數字經濟時代的重要基礎設施，未來會繼續加大相關投資。數字媒體及娛樂收入錄80.66億元，按年多8.38%；創新業務及其他營收錄11.72億元，按年上升10.15%。

張勇：無統計螞蟻微貸在平台佔比

張勇表示，疫情加速電子化發展，許多用戶在疫情後進一步鞏固在線購買日用品的習慣，很多競爭者加入團購業務，集團會密切關注市場變化。他又指，團購仍處於早期發展階段，會好好把握每位用戶，相信在發展團購業務處於很好的位置。

螞蟻集團上市計劃夭折，是昨日阿里業績上另一關注點。張勇在業績電話會議上表示，集團的零售平台一直提供多元化支付選擇，並沒有單獨計算使用螞蟻的微貸業務「花唄」及「借唄」的支付額佔比，強調集團只計算交易的成功率。