HKTVmall上月交易額破5億元

港視昨日收報11.9元，升2.9%。HKTVmall 10月平均訂單值為465元，按年升2.0%，按月下跌3.7%；平均每日訂單總商品交易額為1650萬元，按年升85.4%，按月亦升3.8%，該月曾在HKTVmall購物的獨立客戶數量為42.6萬人。首10個月計，HKTVmall的GMV達48.93億元，按年大增1.17倍，下半年GMV暫為21.47億元，已達成目標最多30億元的71.6%。

推外賣自取HKTVPay吸客

HKTVmall上月推出外賣自取服務及HKTVPay，前者最初服務範圍只在屯門、元朗、天水圍，現已推廣至觀塘、九龍灣、藍田，合共6個地區可試用服務。另外，HKTVpay推出初期可用於O2O門市付款，日前更與佐丹奴（0709）合作，除了北角及荃灣千色分店，全線分店已接受HKTVpay付款，消費者本月以HKTVpay付款，將獲贈50元佐丹奴優惠券，並額外賺取5%「Mall Dollar」回贈。