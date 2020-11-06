經濟

利亞售OK 派特別息3.85元

【明報專訊】利亞零售（0831）公布，將旗下OK便利店業務，出售給授予其OK便利店特許權的多倫多便利店經營商ACT，作價27.9億元。交易完成後，公司將向股東派發特別息每股3.85元，預期於今年12月31日前後派發。以大股東馮氏集團持有利亞40.59%股權及近3.12億股計，可藉此套現約12億元。

大股東馮氏集團套現12億

利亞零售昨早開市前公布出售便利店業務，在開市後有關消息即刺激利亞股價抽高28.85%，高見5.27元，收市時升幅收窄至17.6%，報4.81元。是次出售OK便利店業務，涉值27.9億元，相當於2019年度稅後溢利的18倍。截至今年6月底止中期OK便利店業務的資產淨值約6.22億元。完成交易後，利亞將獲得收益約29億元，套現所得將用於派特別股息。

主席馮國經在新聞稿中表示，其向長期合作伙伴和品牌特許經營商ACT出售OK便利店業務後，利亞將專注於策略性業務轉型，重點發展在港的麵包店和眼鏡業務，並將業務擴展到大灣區，並將加強與顧客在線上的互動，進而提升線上銷售量及單價，實現長期可持續增長。剩餘集團尚有逾2800名員工。完成業務交割18個月內，已售的OK便利店業務仍與利亞共享行政及一般服務，利亞亦會向OK便利店提供聖安娜的產品，及授出現有辦公空間的分租租約，以利便業務整合。

保留聖安娜Mon cher蛋糕店

利亞表示，是次出售便利店業務同時，會保留聖安娜餅屋、「Mon cher」品牌在港的蛋糕店及「Zoff」品牌眼鏡店，剩餘有130家店舖。集團披露，剩餘集團相當於每股價值0.24元，約涉1.7億元。按周三收市價4.09元計，以及2019年度該批剩餘業務稅後溢利約3900萬元而言，市盈率約4倍。

相關字詞﹕聖安娜餅屋 OK便利店 馮國經 利亞零售

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